Valnor e Resinorte incentivam famílias a reciclar em troca de bilhetes de cinema

A Valnor, empresa responsável pelo tratamento de lixo de 25 municípios de Castelo Branco, Portalegre e Santarém, e a Resinorte, entidade responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos produzidos em 35 municípios da região Norte do país, já aderiram à aplicação móvel que visa incentivar as famílias a reciclar – o Recycle BinGo. Quem participar pode ganhar, por exemplo, bilhetes de cinema.

Esta aplicação para telemóveis foi lançada em Fevereiro de 2018, com o apoio do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente, e chega agora à região Centro, Beira Baixa, Ribatejo e Alto Alentejo, através da Valnor, e à região Norte, com especial incidência sobre o vale do rio Ave, através da Resinorte. As famílias residentes nas localidades servidas por estes sistemas de gestão de resíduos podem agora visitar o ecoponto habitual, que será identificado através de geolocalização. O Recycle BinGo “funciona como um jogo e torna a experiência da reciclagem muito mais divertida e compensadora”, explicou, em comunicado à agência Lusa, a Valnor.

“A missão principal do jogo é fazer visitas ao nosso ecoponto habitual. Através da geolocalização, o smartphone sabe que nos encontramos perto dele. Ao fazermos check-in, desbloqueamos um conjunto de simpáticos bichinhos, os EcoGifts, com os quais vamos preenchendo os nossos cartões BinGo. Cada vez que completamos um cartão, ganhamos ecomoedas, que podemos trocar por prémios, como bilhetes de cinema e vales de desconto”, referiu a empresa.

Além desta missão, a aplicação vai lançando desafios especiais surpresa, com o intuito de melhorar os conhecimentos dos utilizadores sobre a reciclagem e manter o envolvimento com o Recycle BinGo, que já está disponível na App Store e no Google Play.

Esta aplicação já havia sido lançada pela Valorsul, pela Amarsul e pela Valorlis. “Estamos certos de que esta associação da Valnor ao Recycle BinGo nos vai ajudar a todos a cumprir as importantes metas de reciclagem com que Portugal se depara a curto prazo”, concluiu a empresa no comunicado enviado à Lusa.