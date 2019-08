Alentejo e Ribatejo preparam os seus Caminhos de Santiago. São 750 km de caminhadas

Há o Caminho Nascente, com 330 quilómetros. E há o Caminho Central, com cerca de 420 quilómetros. São os “dois caminhos estruturantes” do projecto desenvolvido pelo Turismo do Alentejo e Ribatejo. A 4 de Setembro será feito o lançamento oficial destas longas caminhadas pelos “Caminhos de Santiago Alentejo e Ribatejo” sob o slogan “Um segredo bem guardado”.

No total, a rota passa por 30 municípios e atravessa “dois territórios muito distintos”, lê-se na apresentação do site oficial, já disponível (mas apenas para uma primeira espreitadela, já que ainda não inclui todas as informações). “Diferem nos costumes e tradições, na forma de viver das gentes, na cor das paisagens, nas experiências que proporcionam”, assinala-se, garantindo-se que “cerca de 70%” do percurso é em trilhos e caminhos rurais. No site, encontra-se ainda a variante Caminhos da Raia.

Os caminhos estão “articulados com idênticos projectos desenvolvidos por outras entidades no Algarve, no Centro e no Norte de Portugal (no âmbito do projecto nacional dos Caminhos da Fé)”, explica-se no Facebook oficial, acrescentando-se que o conceito passa por “implementar dois itinerários que atravessam todo o país” - um inicia-se em Faro (o Central), outro em Tavira (o Nascente) em direcção a Santiago de Compostela.

Já a definição da rede de caminhos, avançam, “resultou de um extenso e detalhado levantamento e avaliação prévios dos recursos associados ao culto e à Ordem de Santiago”. Sempre “priorizando a utilização de caminhos vicinais e estradas rurais”, garantem. Entre as colaborações, para além das entidades ligadas aos Caminhos, encontram-se associações de peregrinos (Via Lusitana e Associação Espaço Jacobeus​), dioceses, misericórdias, administração local, agentes turísticos e de desenvolvimento local.

“Todos os itinerários estão concebidos no sentido de proporcionar aos viajantes” a “possibilidade de alojamento no final de cada etapa”. Um critério utilizado também para “ajuste dos itinerários”.

A 4 de Setembro, na Igreja Matriz de Santiago do Cacém, será explicado detalhadamente e lançado oficialmente o projecto, incluindo-se no programa a apresentação do filme promocional e a presença de especialistas que irão conversar sobre a história dos Caminhos, a sua dinamização e os seus peregrinos.