Governo tem caminho aberto para serviços mínimos na nova greve

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) convocou uma nova greve entre 7 e 22 de Setembro, desta vez cingindo-se às horas extraordinárias e ao trabalho aos fins-de-semana e feriados. O pré-aviso entregue nesta quarta-feira no Ministério do Trabalho não prevê serviços mínimos porque o sindicato entende que as necessidades impreteríveis ficam salvaguardas pelos trabalhadores que continuarão a fazer as oito horas diárias. Porém, e se entender que é necessário, nada impede o Governo de fixar serviços mínimos.

