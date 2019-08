V. Guimarães quer vencer já na Roménia no play-off da Liga Europa

“Vamos com o intuito de ganhar”. As palavras são de Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, que, nesta quarta-feira, anteviu o duelo frente ao Steaua Bucareste (quinta-feira, às 19h30) do play-off da Liga Europa.

O técnico dos minhotos quer entrar na eliminatória a vencer já na Roménia e, para isso, tem de “ter bola”. “Temos de ter bola, atacar e fazer golo, mas de forma equilibrada e consciente”, apontou, acrescentando uma análise ao adversário: “Vamos ter atenção a alguns atletas que possam acrescentar algo ao jogo. O nosso adversário vai criar-nos problemas, mas não vamos estar focados num ou noutro jogador”.

Tal como aconteceu no Luxemburgo e na Letónia, o Vitória não vai jogar no recinto do adversário – a Arena Nacional, em Bucareste – mas sim no Estádio Marin Anastasovici, na cidade de Giurgiu, 60 quilómetros a sul, por imposição da UEFA.

O treinador do Vitória negou, contudo, que essa situação constitua um benefício para a sua equipa, tendo, por outro lado, rejeitado que o Steaua possa tirar alguma vantagem do maior número de partidas disputadas – já fez 12, contra seis dos portugueses.