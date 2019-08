Norberto Mourão apurado para a final nos Mundiais de paracanoagem

Norberto Mourão qualificou-se, nesta quarta-feira, para a final de VL2 nos Mundiais de paracanoagem. Em Szeged, na Hungria, o atleta do Sporting venceu a eliminatória em que participou, com sete milésimos de segundo a menos do que o polaco Jakub Tokarz.

Só havia um lugar de qualificação directa para a final e Mourão conquistou-o, evitando ter de competir nas meias-finais. O português chega à final A com o segundo melhor tempo das eliminatórias.

Este resultado significa, ainda, que Mourão competirá na final – marcada para esta quinta-feira (15h30, hora portuguesa) – em busca de uma medalha, mas, sobretudo, em busca de uma qualificação olímpica: se ficar num dos seis primeiros lugares, entre nove atletas, garantirá um lugar para Portugal em Tóquio 2020.

O sucesso de Norberto Mourão contrasta com a desilusão de Floriano Jesus e Hugo Costa. O primeiro ficou a cerca de um segundo do pódio na meia-final do KL1 200 metros, ficando fora da final que lhe permitiria lutar por uma vaga olímpica.

Já Hugo Costa ficou em sexto lugar na meia-final do KL2 200 metros, apurando-se para a final B, mas ficando fora da luta olímpica da final A.