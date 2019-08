Eintracht diz que negociar com o Sporting “nunca é fácil”

O Eintracht Frankfurt confirmou, nesta quarta-feira, as negociações com o Sporting por Bas Dost e afiançou que negociar com o clube “leonino” não é fácil.

“As negociações não foram fáceis, mas, com o Sporting, nunca são”, disse Fredi Bobic, director desportivo do clube alemão, à SKY germânica.

O Eintracht, que recentemente negociou com o Sporting Francisco Geraldes (cedido pelos “leões") e Luc Castaignos (vendido aos portugueses), avançou que a transferência de Bas Dost está dependente de “alguns detalhes finais”, pelo que o “fumo branco” relativo à saída do avançado holandês deverá estar por horas.

"Novela” vai longa

Nesta terça-feira, o Sporting começou por acusar Bas Dost de ter apresentado exigências financeiras de última hora no negócio com o Eintracht, acrescentando que foi o holandês quem comunicou ao clube a pretensão de sair dos “leões”.

Gunter Neuhaus, empresário do jogador, negou as acusações e afirmou que foi o “próprio Sporting quem informou o jogador de que este teria de ser transferido”, apresentando justificações financeiras.

Já nesta quarta-feira, o avançado não treinou com a equipa “leonina”, em Alcochete, pelo que, com ou sem transferência, dificilmente estará no jogo do próximo domingo, frente ao Portimonense, para a I Liga.