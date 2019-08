Clube de Golfe da Força Aérea a voar desde 2009

Edgar Costa, um bom amador entusiasta de golfe, antigo Coronel Piloto Aviador da Força Aérea Portuguesa, foi o primeiro presidente do CG da Força Aérea e um dos principais dinamizadores da promoção do golfe neste ramo das Forças Armadas.

O Clube foi criado em 2009 e teve desde então três presidentes, todos Coronéis - Edgar Costa, Vítor Camacho e David Gaspar, sendo presidentes da Mesa da AG os Generais Manuel Alvarenga, Aleixo Corbal e Luís Oliveira.

O golfe na Força Aérea começou antes da formação do Clube, integrado na Associação da Força Aérea Portuguesa através de jogadores de golfe como o Coronel Vale de Gato e outros, que contaram com o apoio do então presidente da Associação, General José Queiroga. Continuou depois com a oficialização do golfe, porque o Exército e a Marinha já tinham os seus clubes.

A primeira reunião da Comissão Instaladora (constituída pelo General Manuel Alvarenga e pelos Coronéis Edgar Costa, Carvalho Araújo, Vale de Gato e Tenente Coronel Carlos Neves, este último como representante da Academia da Força Aérea) foi a 16 de Janeiro de 2009, tendo como objectivo formalizar o golfe na Força Aérea e preparar os estatutos.

O primeiro torneio, da Fundação, teve lugar no dia 2 de Março de 2009 no campo da Beloura, com grande sucesso, sendo sócios fundadores, entre outros amadores entusiastas de golfe, os Generais Manuel Alvarenga, Fernando Moura de Carvalho, António Osório, Francisco Bourbon, Helder Brito, e os Coronéis José Carvalho Araújo, Edgar Costa, Germano Marta, Vítor Camacho, João Paiva Brandão, David Gaspar, Flarimundo Vale de Gato, Pedro Ferreira da Costa, Major José Matos, Sargento Ajudante Virgílio Sales Gomes.

O Clube foi oficializado no dia 20 desse mês de Março na Conservatória do Registo Comercial de Sintra e a partir daí organizaram-se os torneios internos e a participação nos torneios das Forças Armadas com o Exército e a Marinha. Por decisão do General CEMFA a sede do Clube ficou localizada nas instalações da Academia da Força Aérea, por entender que os valores e princípios do golfe estão na mesma linha dos ensinados aos Cadetes na Academia, valores como a Integridade, o Respeito, a Ética, a Iniciativa.

Foi nesta fase que, contando com o empenhamento do General António Osório, foi aprovado pelo General CEMFA a proposta do Coronel Vítor Camacho para o emblema do Clube, que mostra a Águia símbolo da Força Aérea, com dois tacos de golfe cruzados nos membros inferiores e a sigla CGAFA.

Neste início o Clube teve um grande projecto de golfe. No dia 2 de Dezembro de 2009 teve lugar uma reunião na Câmara Municipal de Sintra (CMS), com o então presidente Fernando Seara e pessoal do seu gabinete, sendo representantes do Clube o General Manuel Alvarenga e o Coronel Edgar Costa. Nessa reunião foi apresentado um projecto de cooperação Força Aérea-Autarquia no âmbito do golfe, que incluía o desenvolvimento do golfe nas escolas do concelho, e a utilização das instalações apropriadas da Academia da Força Aérea localizadas na Base Aérea de Sintra, um campo de golfe de 9 buracos integrando em si um campo de Pitch and Putt, mais um driving range e putting green. O presidente da Câmara manifestou entusiasmo e apoio da Autarquia ao projecto e programa apresentado, disponibilizando desde logo o montante de 150 mil euros para avançar com a iniciativa.

Contudo este ambicioso projecto não teve continuidade porque o presidente Fernando Seara não conseguiu disponibilizar o apoio financeiro prometido, presume-se que por falta de acordo da Assembleia Municipal entre outras peripécias, nomeadamente a que determinou que a direcção do Clube, que tinha iniciado e desenvolvido todo o programa, estivesse arredada do processo de negociação com a CMS.

O Clube não tem por enquanto ligações formais permanentes a qualquer campo de golfe e por isso não tem formação.

Sob a direcção actual do Coronel David Gaspar, e com o acordo do General CEMFA, foi recentemente alterada a designação inicial de Clube de Golfe da Academia da Força Aérea para Clube de Golfe da Força Aérea (CGFA), alargando assim a sua abrangência. No mesmo sentido, foi decidido colaborar e coordenar com os clubes de golfe do Exército e da Marinha a organização de torneios dos respectivos calendários anuais, evitando assim a coincidência de datas dos torneios, e permitindo levar os torneios do Clube aos campos de golfe localizados de norte a sul do país, aos Açores e à Madeira, e até a Macau. O próximo passo poderá muito bem ser a participação do Clube nos Torneios Internacionais de Golfe das Forças Armadas na Europa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para além disso, o objectivo inicial mantém-se e será desejável concretizá-lo: proporcionar o ensino do golfe aos Cadetes da Academia, e aos militares e civis e seus familiares, e aos reformados que pretendam ser sócios de um clube de golfe de grande vitalidade como é o Clube de Golfe da Força Aérea.

Veja mais em www.golftattoo.com