Canoagem: Teresa Portela apurada; Pimenta foi apenas “treinar”

Teresa Portela apurou-se, nesta quarta-feira, para a meia-final do K1 200 metros nos Mundiais de Canoagem.

Na Hungria, a atleta portuguesa ficou em quarto lugar na respectiva eliminatória, garantindo um dos cinco lugares de acesso à ronda seguinte. Assim, a canoísta do Benfica mantém intactas as esperanças de garantir uma vaga olímpica em Tóquio 2020, mas, para isso, terá de ser uma das três melhores na meia-final marcada para a tarde de sexta-feira.

Já Fernando Pimenta esteve nas eliminatórias do K1 500 metros para... treinar. O atleta português inscreveu-se na prova com a expectativa que a agenda das meias-finais e finais não colidisse com o K1 1000 metros, mas tal não se verificou.

Desta forma – e como o principal objectivo do minhoto é conseguir qualificação olímpica nos 1000 metros –, o português entrou no caiaque, alinhou na partida, treinou o arranque e baixou o ritmo no resto da prova, terminando no último lugar.

Pimenta falha, assim, o apuramento para as meias-finais do K1 500 metros, mas poupou energias para as eliminatórias dos 1000 metros, marcadas para a manhã desta quinta-feira (9h28).

Por fim, destaque para Hélder Silva que, apesar de não ter vaga olímpica em jogo, se apurou para a meia-final do C1 200 metros. O português foi o segundo na eliminatória, garantindo vaga para a próxima ronda, marcada para sábado.