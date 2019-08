Taylor Swift e Stella McCartney lançam colecção conjunta… e limitada

O álbum Lover de Taylor Swift é lançado já na próxima sexta-feira, dia 23 de Agosto. Mas, antes, a cantora revelou uma colecção de roupas, idealizada em conjunto com a designer britânica Stella McCartney, conhecida por vestir nomes sonantes como a duquesa de Sussex (foi a escolhida para criar o vestido que Meghan Markle usou durante a recepção do casamento com o príncipe Harry).

Detalhe desta colecção limitada: a inspiração para as peças chegou directamente dos sons guardados em Lover. A premiada cantora e a designer apresentaram a iniciativa no início desta semana, deixando os fãs ansiosos pelo que aí vem – as vendas arrancam no dia do lançamento do álbum. Nas redes sociais, Taylor Swift confessou que “tem sido muito divertido trabalhar/inventar coisas giras” com a “amiga Stella McCartney”.

O portefólio de roupas inclui T-shirts, sweatshirts, casacos, malas e até uma garrafa de água reutilizável. Pelas peças, podem ler-se trechos das letras das músicas que aí vêm.

As parcerias de McCartney

Stella McCartney, filha do ex-Beatle sir Paul McCartney, tem um longo historial de parcerias bem-sucedidas com selos de renome. Ainda em 2004, apenas três anos depois de ter criado a marca epónima, lançou uma parceria com a Adidas para uma linha desportiva dedicada às mulheres.

Já em Janeiro de 2010, passou a trabalhar com a Disney, criando uma colecção de jóias inspirada no ambiente de Alice no País das Maravilhas. Por fim, no ano passado, viu o seu nome falado depois de ter anunciado o lançamento de uma nova cartilha para a indústria da moda, em colaboração com a ONU, com o objectivo de colocar o cuidado pelo ambiente no centro da discussão, apostando em práticas sustentáveis entre a indústria têxtil –; não é à toa que a designer é conhecida por não usar quaisquer materiais provenientes de animais.