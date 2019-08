Quem são os actores mais bem pagos, segundo a Forbes

Dwayne Johnson foi o actor mais bem pago do ano passado, de acordo com o último ranking da Forbes. O actor que casou recentemente subiu do segundo para o primeiro lugar desde o ano passado, com ganhos na ordem dos 80,5 milhões de euros, menos do que os que conquistou há um ano, então ganhou 107 milhões.

Quem há um ano estava em primeiro não aparece sequer na lista dos dez mais bem pagos. Era George Clooney que, então, tinha vendido a sua empresa de tequila, a Casamigos.

Na fotogaleria em cima, veja os dez actores que com mais rendimentos deste ano, não só conquistados nos filmes que vão fazendo, mas também nas marcas e outros rendimentos que têm. Quanto às actrizes, a Forbes lançará a sua lista no final da semana.