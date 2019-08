Mais estrelas saem em defesa de Harry e Meghan no caso dos voos privados

O último ataque da imprensa britânica ao príncipe Harry e a Meghan, sobre o facto de o casal ter recorrido a aviões privados durante as suas férias, entre Ibiza, Londres e Nice, parece ter sido a gota de água entre muitos dos seus amigos pelo mundo inteiro, e vários saíram em sua defesa.

Primeiro, foi sir Elton John, assumindo, através da rede social Twitter, que foi ele quem pagou o avião, assim como o carbono emitido pelo mesmo, sendo a sua intenção protegê-los. “Estou profundamente angustiado com a notícia distorcida e maliciosa na imprensa em torno da estada do duque e da duquesa de Sussex em minha casa, em Nice, na semana passada”, escreveu o cantor, conhecido por ter sido um amigo próximo da mãe de Harry, a princesa de Diana.

Pouco tempo depois, surgiram comentários de vozes influentes vindas do outro lado do Atlântico, berço da duquesa de Sussex, como as da cantora Pink: “A maneira como as pessoas a tratam (Meghan) é a forma mais pública de intimidação que eu vi nos últimos tempos”, acusa na sua conta de Twitter.

Também a apresentadora de televisão, e uma das pessoas mais influentes nos Estados Unidos, Ellen Degeneres saiu em defesa do casal: “Imaginem serem atacados por qualquer coisa que façam, quando tudo o que estão a querer é tornar o mundo melhor.” Degeneres afirmou ainda que Harry e Meghan são “pessoas com os pés assentes na terra” e “empáticas”.

O jogador argentino de pólo, Nacho Figueras, tido como estar entre os cem melhores de sempre, também saiu em defesa do seu amigo Harry e da mulher, que descreveu como “excelentes seres humanos”. “Eles [Harry e Meghan] são as pessoas mais humildes e gentis que conheço (…) H & M, nós estamos aqui para vos defender, por favor sejam pacientes e não mudem em nada”, cita-o a Harper's Bazaar.