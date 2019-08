A linha de cosméticos de Millie Bobby Brown é vegan

Fazia falta mais uma marca de cosméticos no mercado? Para Millie Bobby Brown, a jovem heroína da série Stranger Things, da Netflix, a resposta é sim. A dela, que é diferente porque vegan, eco friendly e a pensar na sua geração, declara em entrevista à WWD.

Chama-se Florence by Mills, uma homenagem à sua bisavó. “É uma marca sobre individualidade, coragem e ser verdadeiro. Por isso, foi baptizada em homenagem a alguém que era todas essas coisas”, confessou a actriz de 15 anos.

A marca é certificada pela PETA, a ONG ambiental, é vegan e cruelty free, ou seja, os produtos têm origem vegetal e não foram experimentados em animais. Além disso foi feita a pensar nos jovens da sua idade. A actriz lembra que desde os 10 anos que se senta em cadeiras de maquilhagem – por causa da sua profissão – e que tem usado uma variedade de produtos nem sempre pensados para a sua pele, jovem, por exemplo, muitos são anti-envelhecimento. “Eu queria entrar no mercado porque havia uma lacuna para os jovens”, justifica, acrescentado que nunca encontrou produtos de que gostasse e com os quais se sentisse bem.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os produtos custam entre dez e 34 dólares (nove e 30 euros) e também são vendidos online. Parte dos lucros revertem a favor da Fundação Olivia Hope, criada em homenagem a Olivia Hope LoRusso, uma amiga de Millie Bobby Brown, que morreu aos 12 anos com leucemia.

Com esta iniciativa Millie Bobby Brown junta a uma lista de celebridades, como Lady Gaga, Rihanna ou Selena Gomez, que entraram no mundo da cosmética com marcas próprias. “A decisão de criar Florence foi tomada literalmente em dois ou três segundos”, confessa a actriz. “Sou muito decidida. Assim que tomo uma decisão, assumo-a e cumpro”, conclui.