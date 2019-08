O que nos dizem três crânios do tempo das invasões bárbaras na Croácia

Uma equipa, da qual faz parte o investigador português Daniel Fernandes, descobriu três esqueletos de adolescentes do período das migrações bárbaras numa vala em Osijek, na Croácia, com indícios de deformações cranianas artificiais, desnutrição severa e patologias associadas a uma experiência prolongada e grave de stress.

As ossadas, datadas daquele que é também conhecido como o período das grandes migrações (século V d.C), correspondem a três adolescentes do sexo masculino, com idades entre os 12 e 16 anos, e estão associadas à presença de vários povos nómadas naquela zona da Europa, como os hunos e tribos germânicas (designadamente gépidas e ostrogodos) — ainda que não seja possível confirmar se os três indivíduos tinham alguma relação a estes povos.

O estudo “Deformação craniana e diversidade genética em três indivíduos masculinos adolescentes do período da grande migração”, publicado esta quarta-feira na revista científica PLOS One, conta com a participação de Daniel Fernandes, do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e do Departamento de Antropologia Evolutiva da Universidade de Viena (Áustria).

A deformação craniana artificial “é um acto intencional realizado em crianças com o objectivo de obter uma forma de crânio desejada”. Há registos desta prática “em várias culturas antigas em todo o mundo para demonstrar uma identidade de grupo ou individual, por exemplo, evidenciar o estatuto, a nobreza ou a afiliação de uma determinada classe ou grupo”, refere o comunicado da Universidade de Coimbra. “Os adolescentes apresentavam desnutrição severa e patologias que indicam uma experiência prolongada e grave de stress”, acrescenta o comunicado.

A investigação identificou “diferentes tipos de deformações cranianas artificiais em dois indivíduos e diferentes afinidades genómicas”, embora até tenham semelhanças na idade em que morreram, sexo, saúde e dieta, revelou à Lusa Daniel Fernandes. Porém, a observação “mais surpreendente é que tinham grandes diferenças na sua ancestralidade genética”, referem os coordenadores da investigação, Ron Pinhasi (da Universidade de Viena) e Mario Novak (do Instituto de Investigação Antropológica de Zagreb, na Croácia). “As análises genéticas indicam que um dos indivíduos com deformação craniana artificial tem maioritariamente ancestralidade do Leste asiático e é, até onde sabemos, o primeiro indivíduo do período das migrações bárbaras geneticamente asiático a ser encontrado na Europa”, destacam os autores.

Para analisarem os padrões alimentares, o sexo e as afinidades genéticas dos três indivíduos, cujos esqueletos foram descobertos durante escavações em Osijek, em 2013, os cientistas recorreram a métodos bio-arqueológicos, isotópicos e de ADN.

Daniel Fernandes conclui que os resultados sugerem “a possibilidade de que diferentes grupos interagiam em proximidade uns com os outros nesta região durante o período das grandes migrações”. No entanto, o cientista português acrescenta que a investigação também levanta “algumas questões que só estudos com muitas mais amostras ajudarão a compreender, como perceber se é possível associar um tipo de deformação a um grupo específico”.