“Pensámos que era o fim. Se o avião não nos via, mais ninguém vinha”

Quando a notícia chegou, abriram-se garrafas de espumante. No Caniçal, uma vila piscatória no extremo Oeste da Madeira, o coração das pessoas que andava apertado fazia dois dias, explodiu de alegria quando se soube que os sete pescadores que andavam desaparecidos no mar tinham sido encontrados com vida, numa balsa, ao largo da Calheta (Este da ilha).

Continuar a ler