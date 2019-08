Já há 40 inscritos para tratar os dentes gratuitamente na clínica da Santa Casa

O Serviço Odontopediátrico de Lisboa (SOL), uma unidade de medicina dentária pediátrica gratuita para todas as crianças e jovens até aos 18 anos que residam ou estudem no concelho, abriu há um dia e já tem 40 inscritos.

A nova clínica é um projecto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) , que tem como objectivo providenciar cuidados médico-dentários de elevada qualidade a crianças e jovens, qualquer que seja a sua condição social ou económica, desde que residam ou estudem em Lisboa.

Na inauguração, que decorreu esta terça-feira, e que contou com a presença de Marta Temido e Vieira da Silva, ministros da saúde e do Trabalho, o provedor Edmundo Martinho garantiu que o projecto é totalmente e unicamente financiado pelo orçamento da Santa Casa da Misericórdia. “O investimento foi de 500 mil euros e a estimativa é que a clínica tenha um custo de funcionamento que ronda os 700 mil euros”, explicou o provedor, que não descarta a criação de mais clínicas destas na zona de Lisboa, que é a área de actuação da SCML, e quem sabe noutras zonas do país.

Para já, esta é única e estima realizar 50 mil consultas por ano. Para chegar a este número, Edmundo Martinho diz que foram feitas as contas ao número de profissionais, ao tempo que deverá demorar uma consulta e ao horário de funcionamento. A clínica vai funcionar de segunda a sexta-feira entre as 8 e as 20 horas e ao sábado das 8 às 13 horas.

A equipa do SOL será composta por dez médicos dentistas, três higienistas orais e dez assistentes dentários.

O acesso é gratuito, excepto na área de ortodontia. Ou seja, no que se refere, por exemplo, à colocação de aparelhos dentários. Os beneficiários de abono de família estão isentos de qualquer pagamento no serviço de ortodontia, “independentemente do acto”.

Mas os que não estão isentos apenas pagam o custo do material, explicou o provedor da SCML.

A ministra da Saúde, Marta Temido, elogiou o projecto e lembrou a importância da prevenção na saúde oral.

Marta Temido aproveitou para dizer que um dos projectos futuros será alargar a cobertura do cheque dentista a todas as crianças entre os 2 e os 6 anos. Esta é também uma das promessas eleitorais do PS.