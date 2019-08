Faltam medicamentos nas farmácias. Beja e Guarda são os distritos mais afectados

Mais de dois terços dos utentes de Beja e Guarda dizem que, entre Abril de 2018 e Abril de 2019, faltaram medicamentos nas farmácias. É uma das conclusões de um inquérito regional aplicado pelo Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (Cefar) da Associação Nacional de Farmácias (ANF). O estudo teve por base 22 mil questionários respondidos por utentes e 1110 aplicados a colaboradores de farmácias.

A Madeira e os Açores são as zonas menos afectadas pelo fenómeno. Mesmo assim, cerca de 40% dos utentes das regiões autónomas disseram ter encontrado situações de indisponibilidade de medicamentos durante este período.

Apesar de o fenómeno ser mais intenso no interior do país, a indisponibilidade de medicamentos é transversal. Só em Julho deste ano, a ANF contabilizou 9,5 milhões de embalagens em falta em todo o país. E haverá mais de dez medicamentos em falta sem terapêutica alternativa, avança o Correio da Manhã na edição desta terça-feira. Os doentes com Parkinson, epilepsia, diabetes e doenças cardiovasculares estão entre os mais afectados.

O problema não é de agora, mas está a agravar-se. Os dados de 2018 do observatório da ANF — criado há seis anos para monitorizar este problema — já mostravam que a falta de medicamentos reportada pelas farmácias tinham atingido valores recorde. Foram 64,1 milhões de embalagens de medicamentos que não puderam ser dispensadas no momento em que as pessoas as tentaram adquirir — o número mais elevado desde 2014, altura que o fenómeno começou a ser monitorizado.

No primeiro semestre de 2019 já estavam indisponíveis 46,9 milhões de medicamentos — o valor mais elevado desde 2014 e muito superior aos números de 2018 (27,5 milhões de embalagens).

"Crise das farmácias” pode explicar ruptura

Dos mais de nove milhões de embalagens indisponíveis, registaram-se 3.220.783 indisponibilidades de genéricos.

O Lorenin e o Xanax, dois ansiolíticos, estão no top 5 de medicamentos com mais embalagens em falta. No primeiro caso, a situação é mais grave em Coimbra, Guarda e Viseu, onde as falhas reportadas são superiores a 85%. No caso do Xanax, a indisponibilidade é maior em Faro (mais de 90%).

O top 5 fica completo com o Lasix, um diurético, o Yodafar, um suplemento de iodeto de potássio, e a Tansulosina, para sintomas urinários de hiperlapsia da próstata. O Sinemet, um medicamento usado para tratar os sintomas da Doença de Parkinson, e o Tramadol, um analgésico frequentemente receitado a doentes oncológicos, também estão entre os que mais faltam.

Ao nível distrital as principais carências vão oscilando. Pode consultar os medicamentos que mais faltam em cada distrito na tabela abaixo. Porque é que isto acontece? Há várias razões, diz Tiago Galvão, director da ANF, em respostas escritas enviadas ao PÚBLICO por e-mail. “Entre elas, os baixos preços dos medicamentos, que tornam o mercado português pouco atractivo, problemas pontuais de produção, falta de liquidez e crise das farmácias (692 enfrentam, neste momento, processos de insolvência e penhora, o que corresponde a 24% da rede)”, explica.

O responsável acrescenta ainda que “é importante desenvolver ferramentas expeditas de comunicação entre os médicos prescritores e as farmácias, para evitar a interrupção de tratamentos e a sobrecarga dos serviços de saúde com consultas desnecessárias”.