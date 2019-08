Bolachas e leites aromatizados deixam de poder ser publicitados a crianças

As bolachas e os leites achocolatados e leites aromatizados à venda em Portugal vão deixar de poder ser publicitados junto a escolas e parques infantis, no cinema, nas redes sociais e em programas de televisão e rádio quando dirigidos a menores até aos 16 anos. O mesmo vai acontecer a 90% dos cereais de pequeno-almoço e a 72% dos iogurtes . Nos refrigerantes apenas podem continuar a ser publicitados os que têm edulcorantes, porque esta legislação, que entra em vigor dentro de 60 dias, deixou de fora este parâmetro.

Em síntese, são estes os resultados que a Direcção-Geral da Saúde (DGS), a responsável pela criação da tabela dos alimentos e bebidas com elevados teores elevados de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos trans. om, encontrou a partir de uma amostra de 2498 produtos alimentares à venda em Portugal em que testou quantos conseguiam escapar à proibição de publicidade por terem teores elevados de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos trans, além de valores energéticos elevados.

Numa análise comparativa das categorias de alimentos que mais são publicitadas em Portugal, a DGS também conclui que 83% dos refrigerantes deixarão de poder ser publicitados em programas dirigidos a menores até aos 16 anos.

A tabela com o perfil nutricional dos alimentos que passam a ter restrições à publicidade a crianças e jovens nesta faixa etária é publicada esta quarta-feira no Diário da República e entra em vigor dentro de 60 dias. É o passo que faltava para que a lei publicada em 23 de Abril passado seja aplicada, sete anos depois de ter começado a ser debatida na Assembleia da República.

A lista que define os valores limite a considerar na identificação destes produtos inspirou-se nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), mas levou igualmente em conta a legislação da União Europeia e a realidade portuguesa, explica Maria João Gregório, directora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, que destaca o previsível impacto desta medida na saúde pública. A nutricionista acredita que esta legislação pode incentivar a in´dustria a reformular os produtos, como aconteceu com o imposto sobre as bebidas açucaradas. “Esta tabela não tem como objectivo identificar produtos sudáveis ou não saudáveis, mas tão só restringir a publicidade dos que ultrapassam” , frisa.

“A formação dos hábitos alimentares nesta idades precoces é claramente determinante A OMS considera que esta é uma das medidas mais adequadas para prevenir doenças crónicas e contrariar o aumento da obesidade . Em Portugal, recorda, cerca de 30% das crianças têm excesso de peso ou obesidade.

A tabela portuguesa é mais permissiva do que a da OMS para validar determinados alimentos com valor nutricional. Por exemplo, a OMS proíbe a publicidade a todos os chocolates, bolos e refrigerantes, sem excepção. Por cá, porém, estes produtos não podem ser publicitados se excederem 1,5 gramas de ácidos gordos saturados, cinco gramas de açúcar, 0,3 gramas de sal e 40 Kcal por cada 100 gramas, nas duas primeiras categorias.

No caso dos refrigerantes, não podem ter mais do que 2,5 gramas e 20 kcal por cada 100 gramas. A diferença em relação à OMS, neste último caso, é que a legislação portuguesa não permite que se leve em conta dois parâmetros que a organização mundial considera, o teor de gordura total e de edulcorantes, que a legislação nacional ignora.

São 19 categorias, a lista é exaustiva, abrangendo o leite achocolatado ou aromatizado, iogurtes, manteiga, queijos, pão, refeições pré-preparadas, bolachas, cereais de pequeno-almoço, preparados de carne ou conservas que ultrapassem os limiares definidos. Entre as bebidas estão refrigerantes, néctares e sumos de fruta, que não podem exceder as 20 kcal ou 2,5 gramas de açúcar. Acima destes valores não será autorizada a publicidade a menores de 16 anos junto de escolas e parques infantis, no cinema, na internet e em programas televisivos e de rádio para audiências específicas e em determinados períodos.

O objectivo do Governo é reduzir o consumo excessivo de sal, açúcar e gorduras saturadas, que estão associados ao desenvolvimento de doenças crónicas, em especial obesidade, doenças cardiovasculares e doenças oncológicas.

De acordo com a lei, a publicidade a bebidas e alimentos com elevados valores energéticos, de sal, de açúcar e gorduras passa a ser proibida em estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico e secundário, em parques infantis e a 100 metros destes locais, além de actividade culturais e desportivas em que participem menores. As novas regras para a publicidade dirigida a menores abrangem ainda os programas televisivos e as redes sociais cujos conteúdos têm como destinatários crianças e jovens com menos de 16 anos.

A lei resultou de um demorado processo de apreciação e discussão na especialidade no Parlamento não abrange a publicidade no mobiliário de esplanadas, em toldos ou em letreiros dos estabelecimentos comerciais Quanto às restrições, estas estendem-se ainda aos programas televisivos e radiofónicos nos 30 minutos anteriores e posteriores a programas infantis e a programas televisivos que tenham um mínimo de 25% de espectadores com idade inferior a 16 anos, além das salas de cinemas com este tipo de classificação etária.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os limites à publicidade a bebidas e alimentos nocivos para a saúde também incluem a Internet, nomeadamente as páginas ou redes sociais e as aplicações móveis destinadas a dispositivos que utilizem a Internet quando os conteúdos têm como destinatários menores de 16 anos.

Para além da lista dos locais proibidos, o diploma sublinha igualmente que a publicidade a este tipo de produtos não deve transmitir a ideia de que trazem benefícios para a saúde nem pode associar o seu consumo “à aquisição de estatuto, êxito social, especiais aptidões, popularidade, sucesso ou inteligência”. Também não devem ser usados nos anúncios publicitários “figuras, desenhos, personalidades e mascotes” relacionados com programas infantis. O legislador lembra que os agentes económicos podem ainda celebrar acordos de auto-regulação sobre esta matéria.

Os infractores serão punidos com multas que oscilam entre os 1750 euros e os 45 mil euros