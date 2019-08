Atrasos no SEF: Bruna teve de ir de Lisboa à Madeira para permanecer legal, Priscila não conseguiu ir visitar a mãe doente

Bruna Pereira dos Santos, uma brasileira de 33 anos a viver em Lisboa desde 2016, teve de pedir dinheiro emprestado para conseguir deslocar-se ao Funchal, na Madeira, o único local onde conseguiu ser atendida no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a tempo de renovar a sua autorização de residência que caduca no próximo dia 11 de Setembro. Quando há uns meses tentou agendar um atendimento no continente, o que lhe disseram é que não havia marcações até ao final do ano. “Comecei a desesperar e a ligar todos os dias, até que um senhor me disse que tinha uma data para o [passado] dia 5, mas na Madeira”, relata.

Continuar a ler