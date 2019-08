PSD aposta em festa do Pontal popular e ecológica

O PSD vai voltar a organizar uma festa do Pontal com cariz popular e um toque ecológico, desta vez em Monchique. A iniciativa marca a rentrée de Rui Rio, que já recomeçou a ter agenda pública após um período de férias.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, já sob a liderança de Rui Rio, a tradicional festa do Pontal será um convívio de militantes que começa com jogos tradicionais e uma partida de futebol. No ano passado, o próprio líder do PSD entrou em campo e participou no jogo, mas a equipa da direcção perdeu. Este ano, o PSD convidou as distritais a levarem produtos regionais que estarão em exposição em bancas.

Segundo David Santos, líder do PSD-Algarve, o jantar e as intervenções políticas serão por volta das 20h00 ao contrário do ano passado que aconteceram durante o almoço, após a futebolada.

Pontal low-cost

Nesta edição, agendada para dia 31 deste mês, o dirigente espera juntar à volta de 1500 militantes, mais do que a edição do ano passado que se realizou em Fonte Filipe, na localidade de Querença, num espaço mais pequeno. A festa do PSD foi, em 2018, mais barata do que em anos anteriores, tendo custado apenas 10.389 euros, quando as rentrées do tempo de Passos tinham facturas 12 vezes mais altas. “Queremos fazer também um evento mais ecológico e não usar plástico para que o que defendemos não sejam apenas palavras”, afirmou David Santos ao PÚBLICO.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com os pormenores ainda a serem fechados, a festa do Pontal será também o momento de apresentação dos candidatos à Assembleia da República, pelo menos os que concorrem pelo círculo do Algarve.

Noutro evento que decorre nos dias anteriores, a Universidade de Verão do PSD, foram convidados a participar outros cabeças de lista do partido. É o caso de Filipa Roseta (Lisboa), Hugo Carvalho (Porto) e Ana Miguel Santos (Aveiro), que foram escolhas pessoais do líder do PSD. Outros dirigentes nacionais como Salvador Malheiro e David Justino também estão confirmados no programa já disponibilizado. Da área socialista participa o ex-comissário europeu António Vitorino e do CDS foi convidado o vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes.

Para a noite de sábado, o PSD convidou para o jantar-conferência a jornalista da TVI Alexandra Borges. A Universidade de Verão é encerrada por Rui Rio, no domingo, dia 31.