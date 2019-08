A gestão da greve pelo Governo “merece apoio consensual dos empresários”, diz Alexandre Relvas

O empresário Alexandre Relvas, CEO da Logoplaste com um passado político relevante no PSD - partido em que esteve por diversas vezes ao lado de Cavaco Silva -, elogia a gestão que o Governo socialista fez da crise energética. “O que o Governo conseguiu com a política que pôs em prática merece um apoio consensual dos empresários”, afirmou ao PÚBLICO. Apesar de se encontrar de férias, Alexandre Relvas disse que acompanhou a crise e as decisões do Governo, mas não as declarações de Rui Rio sobre o assunto. “Quem quer que tenha responsabilidades empresariais teve de acompanhar a situação e sentiu-se confortado com a gestão do Governo”, acrescentou.

