Contra o colonialista António Costa, Jardim deixou o exílio

A última vez que Alberto João Jardim subiu a um palco de um comício do PSD-Madeira foi 17 de Agosto de 2014 no Porto Santo, na rentrée política do partido. Meses depois, deixava a liderança, abrindo caminho para Miguel Albuquerque - que, dois anos antes, o tinha desafiado (e perdido com 49% dos votos) - derrotar Manuel António Correia, o delfim do histórico líder madeirense.

Continuar a ler