António Costa percorre EN2 como fonte de inspiração para eleições de Outubro

O secretário-geral do PS, António Costa, iniciou esta terça-feira uma viagem pela Estrada Nacional 2 (EN2), que liga Chaves a Faro em mais de 700 quilómetros, para “ganhar inspiração” para as eleições legislativas de Outubro.

“[A EN2] é uma fonte de inspiração para uma nova etapa que iremos iniciar em Outubro [eleições legislativas], sendo sempre necessário voltar às raízes para arrancar com mais força para o futuro”, destacou Costa, no final de uma visita ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), em Chaves, onde está situado o quilómetro zero da mítica estrada que liga a localidade no distrito de Vila Real a Faro, ao longo de mais de 700 quilómetros.

O líder socialista vai percorrer, ao longo das próximas semanas, a EN2, que considera ser “um grande eixo” que atravessa todo o país na “sua diversidade, saberes, sabores e paisagens”. O país tem de “saber valorizar” um “grande eixo de potencial de desenvolvimento”, afirmou.

O primeiro-ministro defende que Portugal deve saber valorizar-se “a partir dos equipamentos culturais que tem, do seu património cultural, natural e da força muito grande que o turismo tem, pela oferta diversificada que oferece”, vincou.

O projecto da Rota da Nacional 2 foi lançado em 2014 e dois anos depois foi formalizada a Associação de Municípios da Rota da Nacional 2, liderada pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, Luís Machado.

Desde que o projecto arrancou que o número de turistas que percorrem a EN2 tem aumentado, o que já se repercute na hotelaria e restauração. Foram já pedidos 4.000 passaportes da EN2.

A EN2 atravessa 35 municípios, passa pelo interior das povoações, de Trás-os-Montes ao Algarve, e liga paisagens tão diferentes como as vinhas do Douro, as planícies do Alentejo ou as praias do sul do país. Esta estrada é muitas vezes comparada com a Route 66, porque à semelhança do que acontece com a estrada norte-americana, também rasga o país de uma ponta à outra.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Rota da N2 dispõe de 400 mil euros, no âmbito de uma candidatura ao programa Valorizar, para a concretização de um projecto de valorização turística que vai implementar mais sinalética nas localidades, sinalização na via, formação e informação sobre os municípios.

Após a visita ao museu, o secretário-geral do PS visitou as Termas de Chaves lembrando que o regresso, a partir deste ano, das comparticipações do Serviço Nacional de Saúde aos tratamentos termais é uma forma de, simultaneamente, “valorizar um recurso endógeno, promover a saúde e assegurar um melhor desenvolvimento de todas as regiões do interior”.

Ainda esta terça-feira, no distrito de Vila Real, António Costa irá visitar a aldeia de Bisalhães, no concelho de Vila Real, localidade conhecida pelo barro preto de Bisalhães e Santa Marta de Penaguião, seguindo-se as Caves da Raposeira, em Lamego, no distrito de Viseu.