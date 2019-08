Vandalismo — e não só — estraga o “selo verde” das trotinetas eléctricas

As trotinetas eléctricas têm entrado em centenas de cidades com o carimbo de serem uma alternativa de mobilidade mais rápida e ambientalmente mais sustentável do que os carros, autocarros e motas movidos a gasóleo ou gasolina. Mas um estudo recentemente publicado mostra que este meio de transporte está ainda longe de ter um impacto ambiental positivo. Pelo contrário: o fabrico, os materiais usados e a logística necessária para recolher os veículos e carregar as baterias tornam as trotinetes uma opção menos sustentável do que outras.

“Se as trotinetas podem ser uma solução eficaz para o congestionamento urbano e para o problema do último quilómetro, elas não reduzem necessariamente os impactos ambientais do sistema de transportes”, concluíram investigadores da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Num artigo publicado no número de Agosto da revista científica Environmental Research Letters, os autores argumentam que “aumentar o tempo de vida das trotinetas, reduzir as distâncias na recolha e distribuição, usar veículos mais eficientes e carregar as baterias menos frequentemente podem reduzir significativamente os impactos ambientais adversos”.

Joseph Hollingsworth, Brenna Copeland e Jeremiah X Johnson, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental daquela universidade, partiram de uma premissa simples: as trotinetes não têm emissões de gases poluentes, por isso o seu impacto ambiental tem de ser avaliado desde o momento em que elas são fabricadas até ao fim da sua vida útil.

Tomando como exemplo a cidade de Raleigh, na Carolina do Norte, onde operam duas empresas de trotinetas eléctricas partilhadas, os autores perceberam que o tempo médio de vida de uma máquina oscila geralmente entre os seis meses e os dois anos, mas que o vandalismo e o mau uso diminuem o seu prazo de validade, o que faz aumentar a necessidade de serem substituídas. Cada trotineta é composta por seis quilos de alumínio, 1,4kg de aço, uma bateria de lítio, um motor eléctrico, pneus e tubagens.

Produzidas na China, as trotinetas chegam aos Estados Unidos por via marítima e são depois distribuídas em camiões. Da cidade chinesa de Shenzen a Raleigh são uns 16 mil quilómetros de viagem, que originam qualquer coisa como 277 toneladas de dióxido de carbono por quilómetro, por trotinete. Ainda assim, o transporte dos veículos não tem um peso ambiental significativo, concluem os investigadores.

Transporte à noite emite CO2

Por outro lado, em Raleigh, “as trotinetas são recolhidas todas as noites para serem recarregadas, independentemente do nível de bateria que tenham”, por pessoas que não têm “rotas ou áreas específicas de recolha”, podendo apanhar “quaisquer trotinetas em qualquer lugar da cidade”. Trata-se de um trabalho geralmente feito num automóvel ou carrinha, que sempre acarretam emissões poluentes.

Outra conclusão deste estudo, que vem confirmar resultados de anteriores trabalhos, é a de que as viagens em trotinetas eléctricas estão sobretudo a substituir viagens de bicicleta ou a pé. Num inquérito feito a utilizadores de Raleigh, 49% dos entrevistados disseram que se teriam deslocado de uma dessas formas, enquanto 34% substituíram o carro pela trotinete e 11% teriam apanhado um autocarro.

Empresas dizem que a sustentabilidade é prioridade A startup norte-americana Lime foi a primeira empresa a pôr as trotinetas partilhadas a rolarem por Lisboa. Em reacção às conclusões do estuado, o director-geral da Lime para Portugal e Espanha, Álvaro Salvat diz ao PÚBLICO que “a sustentabilidade é um pilar fundamental na missão da Lime”. Para lá chegar, a empresa diz-se empenhada na redução do impacto ambiental da sua operação, o que passará por “optimizar o processo de recarga das baterias, neutralizar as emissões de CO2 das trotinetas e estabelecer um programa robusto de reparação e reutilização que permita prolongar o ciclo de vida” dos veículos. “Tendo em conta que uma em cada três trotinetas da Lime é utilizada para substituir uma viagem de carro, acreditamos que a micromobilidade contribui para reduzir a poluição e atenuar as alterações climáticas através de um modo de transporte mais limpo e eficiente”, nota Álvaro Salvat. Quanto à manutenção das suas trotinetas, a Lime diz estar a reforçar a Patrulha Lime, equipa que actua durante 24 horas nas principais artérias de Lisboa, optando assim por meios mais suaves: a pé e com bicicletas de carga, que são capazes de transportar várias trotinetes em simultâneo. Já a Circ (antiga Flash) diz que a empresa está “a diferenciar-se na forma como está a desenhar o modelo de negócio das trotinetas eléctricas partilhadas”. Na prática, quer isto dizer que a empresa optou por não recorrer a juicers — prestadores de serviços que trabalham de forma independente, como a Lime tem — para fazer a recolha e a manutenção das trotinetas, mantendo estes serviços internos. “Estamos a investir fortemente na manutenção das nossas trotinetas, não só para garantir a segurança dos nossos utilizadores, como para estender o [seu] tempo de vida útil”, refere o director de comunicação da Circ, João Pereira dos Reis, ao PÚBLICO. Desde Fevereiro em Portugal, a empresa alemã, que opera já em 12 cidades portuguesas — a última onde chegaram foi Braga —, nota que a “frota original” é a que ainda continua na rua ao serviço dos clientes. “Ainda estamos para ver o limite de vida útil do nosso veículo, mas já vemos que é consideravelmente mais longo. E como controlamos todo o processo, podemos reutilizar componentes e minimizar o impacto das nossas actividades”, sublinha João Pereira dos Reis. Desde a entrada da Lime em Lisboa no Outono passado, chegaram mais de uma dezena de novas empresas que estão a estender a sua operação pelo país. Como o fenómeno é recente, não existe ainda um estudo que trace o retrato da utilização das trotinetas em Portugal, nem o seu impacto na vida quotidiana dos portugueses. O número que tem sido divulgado aponta para as seis mil trotinetes partilhadas a rolarem em Lisboa, realizando cerca de 13 mil viagens por dia. Desde Outubro passado foram feitas cerca de três milhões de viagens. Na capital, um dos grandes problemas identificados tem sido o estacionamento anárquico nos passeios, no meio de praças ou, por vezes, no meio da estrada, que tem valido dores de cabeça a quem se desloca na cidade. O que levou a câmara apertar a fiscalização sobre estes veículos. Entre Fevereiro e o início de Junho, a recolha de trotinetas estacionadas indevidamente rendeu à autarquia 17 mil euros. No início de Julho, o vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, disse que a Polícia Municipal já tinha apreendido cerca de 2200 trotinetas — o que fará com que esse valor dispare. Já foram inclusive criadas "zonas vermelhas" onde não é permitido o estacionamento das trotinetas. A mesma estratégia foi agora adoptada em Braga. A cidade do Porto ainda não permitiu a entrada de nenhum operador, estando a preparar um regulamento que a poupe aos problemas que esta nova forma de mobilidade gerou em Lisboa.

Por estes motivos, os autores sustentam que “afirmações sobre os benefícios ambientais das trotinetas devem ser encaradas com cepticismo”.

Nada que não se resolva com uma maior optimização, defendem. Às empresas que operam no sector sugerem que centralizem a recolha de trotinetas e que incentivem o uso de automóveis eléctricos nessas recolhas. “Reduzir a distância média percorrida para recolha e distribuição em 965 metros por trotineta reduz, em média, os impactos ambientais em 27%”, defendem ainda.

Outra sugestão vai para as autoridades de cada cidade. “Permitir que as trotinetas fiquem no espaço público durante a noite diminuiria o peso das deslocações automóveis associadas à recolha de trotinetas com as baterias cheias ou quase cheias”, dizem. “Adicionalmente, as cidades podiam melhorar as medidas contra o vandalismo ou mau tratamento das trotinetas, que resultam em tempos de vida mais curtos.”