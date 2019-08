“Pagam a Salvini para ser uma “alma má”?

Curioso o editorial do dia 17/8 da autoria do director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, com o título em epígrafe. Naturalmente que qualquer pessoa de bom senso e civilizada é sensível ao problema dos imigrantes – são seres humanos – que não param de chegar aos países do sul da Europa. O problema é que se dirigem, maioritariamente, para as costas da Itália e este país “tem” de resolver a questão candente. Os outros países da Comunidade Europeia, num primeiro momento, não se mostram muito receptivos a receber mais imigrantes. O problema é do governo italiano. Só quando verificam que existe relutância e delongas da parte do executivo italiano, mais propriamente do seu ministro do Interior Matteo Salvini, é que se mostram” generosos” em receber os imigrantes distribuindo-os mais ou menos de forma equiponderada. Existe uma certa hipocrisia destes países, vêem-se “ forçados” a receber os imigrantes – é mesmo assim – e ficariam, de todo, satisfeitos se a Itália arcasse com toda a responsabilidade de receber os imigrantes. E deste ponto de vista Salvini terá alguma razão. É que o problema tem sobrado demais para o governo italiano. É o país mais próximo para os desgraçados imigrantes que se lançam ao mar em frágeis embarcações. Mas, atente-se no antepenúltimo período do editorial de Manuel Carvalho quando afirma: “Haver um ministro europeu que recusa a acostagem de um navio onde há pessoas em risco de vida e fazer disso gala(!?) e programa é algo que não pode ser visto à luz das tradicionais clivagens entre a esquerda e a direita, entre os que acreditam na visão idílica de uma Europa de portas escancaradas e os que defendem a utopia de muros para a isolar”. Pois é caro director, o nó górdio reside aqui : “na Europa de portas escancaradas” e “na utopia de muros para a isolar”… É nesta ambivalência contraditória que os países da Comunidade Europeia se encontram, pese embora vá prevalecendo a política humanista da” Europa de portas escancaradas”. Poderá a Comunidade Europeia, ou certos países da Comunidade Europeia, continuar(em), ad lib, “de portas escancaradas”, senhor director do PÚBLICO?

António Cândido Miguéis

Pró-Democracia

A 1 de Julho de 1997 Hong Kong passou a ter o status de região administrativa especial da China, isto depois de o contrato de arrendamento dos Novos Territórios entre a China e o Reino Unido ter expirado. No entanto, os chineses comprometeram-se a implementar o modelo “um país, dois sistemas”, com duração de 50 anos. Com isto, Hong Kong passou a usufruir de uma legislação própria que permite aos seus cidadãos a liberdade de expressão e que o território seja neste momento uma das grandes praças financeiras no continente asiático. Este estatuto está em risco. O projecto de lei de extradição proposto pelo Governo, chefiado por Carrie Lam, gerou uma grande onda manifestações que já dura há 11 semanas. Terá Portugal deixado casinos em Macau e o Reino Unido a democracia em Hong Kong?

Fábio Cravinho Coutinho, São Silvestre