Primeiro-ministro italiano demitiu-se, acusando Salvini de “oportunismo político”

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, apresentou a demissão antes do debate em que devia ser votada a moção de desconfiança apresentada contra ele pela Liga de Matteo Salvini, um dos partidos que fazia da coligação de governo. Mas fê-lo com um discurso arrasador para Salvini, em que o acusou de “oportunismo político”.

“Caro Matteo, suscitaste esta crise, não hesitaste em pedir plenos poderes aos italianos e evocasse as ruas. Devo dizer que me preocupa esta tua concepção. As nossas regras republicanas não permitem que se invoquem as praças, estas questões resolvem-se no Parlamento”, afirmou o primeiro-ministro Conte, dirigindo-se directamente ao ministro do Interior, que estava sentado ao seu lado.

Matteo Salvini não parou quieto durante todo o longo discurso de Conte. As suas primeiras palavras, quando teve oportunidade de responder, foram “não tenho medo do julgamento do povo.” “Sou um homem livre, quem tem medo não é um homem ou uma mulher livre”, afirmou o líder de extrema-direita.

Mas passou quase uma hora a ouvir uma lição de democracia de Giuseppe Conte, que o acusou de ter falta de cultura institucional, de ser irresponsável. “Não precisamos de homens com plenos poderes, mas de homens com cultura de responsabilidade.” Salvini, disse, “expôs o país a graves riscos”, nomeadamente financeiros, afirmou.