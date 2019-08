Madrid vai enviar navio para trazer migrantes do Open Arms para Espanha

O Governo espanhol anunciou o envio de um navio da Marinha para trazer para um porto do país os ocupantes do navio Open Arms, resgatados ao largo da Líbia e que há 18 dias estão a milhas da ilha italiana de Lampedusa, onde o ministro do Interior, Matteo Salvini, tem impedido que atraque.

O executivo de Pedro Sánchez disse ter ouvido várias recomendações da Marinha e decidido pela hipótese que permitirá “resolver a emergência ainda esta semana”, segundo um comunicado do Governo espanhol, citado pelo diário El País.

A embarcação sai na tarde desta terça-feira de Cádiz, com mantimentos, pessoal médico e psicólogos. A situação a bordo do Open Arms está a deteriorar-se e alguns migrantes voltaram a atirar-se ao mar para tentar chegar a nado à ilha italiana, mas foram levados de volta por socorristas.

O Governo italiano tinha oferecido um navio para levar os cerca de cem migrantes a Espanha, mas com a condição de que Madrid retirasse a sua bandeira ao Open Arms, para que este não pudesse navegar mais ou pudesse mesmo ser considerado pirata (excepto se entretanto outro país lhe fornecesse o pavilhão). Chegou a pensar-se que havia um acordo, mas o Governo espanhol recusou retirar a bandeira ao navio, argumentando que esta acção está prevista apenas em casos de infracção muito grave.

O caso do Open Arms marcou a primeira vez em que um país recusou o desembarque de um navio com migrantes mesmo quando havia já um acordo de distribuição por outros países (que não incluía o país de destino).

Aconteceu em pleno processo de demissão do partido do ministro Interior do Governo – Matteo Salvini saiu da coligação com o Movimento 5 Estrelas com a ideia de obter novas eleições que poderiam dar uma maioria ao seu bloco de extrema-direita.