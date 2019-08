Governo de Hong Kong oferece “diálogo”, mas manifestantes recusam “armadilha”

A governadora de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou uma plataforma de diálogo com os cidadãos, esperando que esta fosse “uma saída” para os protestos na região. Os manifestantes, no entanto, acusaram a governadora de não levar a sério as suas reivindicações e marcaram novos protestos.

“Vamos começar de imediato o trabalho numa plataforma para o diálogo”, anunciou Lam na segunda-feira. “Este diálogo será baseado, espero, em compreensão mútua e respeito, e encontraremos uma saída para Hong Kong.”

Jimmy Sham, da Frente dos Direitos Humanos, organização que organizou os protestos pacíficos de domingo, disse que a oferta era “uma armadilha” para os manifestantes, já que a governadora recusava as suas reivindicações.

“As promessas [de Lam] não têm tido resultados. Se diz que a lei [da extradição para a China, que levou às primeiras manifestações] está morta, por que não a retira oficialmente”, questionou Sham, citado pelo Guardian. “Se a sua oferta para comunicar é só um meio para atingir os seus objectivos, então é apenas uma armadilha. O povo de Hong Kong não é tão estúpido como ela pensa.”

Os protestos têm reivindicado o fim definitivo da lei, uma investigação independente à actuação da polícia nos protestos, a demissão de Lam, e que a próxima pessoa a ocupar o cargo seja eleita por sufrágio directo e universal e não escolhida após uma pré-selecção de um comité pró-Pequim.

Há mais protestos marcados para os próximos dias e o movimento diz que irá aumentar as suas iniciativas caso continue a não ser ouvido. Os protestos duram já há 11 semanas e Pequim tem aumentado o tom de ameaça, fazendo exercícios militares junto à fronteira, o que é visto como um modo de assustar os manifestantes.

Enquanto isso, a campanha de propaganda da China contra os manifestantes de Hong Kong levou o Twitter a suspender milhares de contas envolvidas em “operação de informação apoiada por um Estado” – de seguida o Facebook fez o mesmo mas numa escala muito menor, com a remoção de sete páginas, três grupos e cinco contas ligados a uma rede com origem na China e focada em Hong Kong. O Twitter divulgou o arquivo dos tweets apagados: muitos acusavam os manifestantes pela violência e outros diziam que estes eram apoiados por governos estrangeiros.

Funcionário detido

E soube-se entretanto que, na China continental, um funcionário do consulado britânico foi detido a 8 de Agosto quando tentava regressar a Hong Kong. Não há sinais imediatos de que a detenção tenha a ver com os protestos (embora Pequim venha a dizer que há intervenção estrangeira nos protestos).

Simon Cheng, 28 anos, tinha ido numa viagem de negócios à província de Shenzhen e quando tentou regressar a Hong Kong, de onde é natural, deixou repentinamente de responder às mensagens, disse a sua namorada, Li, ao Guardian. “Pronto para passar a fronteira… reza por mim”, foi a última mensagem que lhe enviou.

Já passaram mais de dez dias e nem Li nem a família de Simon Cheng conseguiram contactá-lo. As autoridades dizem apenas que está “numa localização desconhecida” e detido por “razões desconhecidas”.

Cheng trabalha no consulado britânico como responsável da secção de comércio do departamento de desenvolvimento internacional da Escócia.

De Londres, o Ministério dos Negócios Estrangeiros manifestou “muita preocupação” com a detenção.