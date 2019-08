aMAR Matosinhos: o Festival do Peixe e Marisco está de volta

O Festival do Peixe e Marisco aMAR Matosinhos está de regresso para uma segunda edição, que decorre de 23 de Agosto a 1 de Setembro, no Jardim Senhor do Padrão, e que se insere na estratégia de promoção turística e gastronómica que a Câmara de Matosinhos tem vindo a desenvolver, como é exemplo a criação da marca “World’s Best Fish”.

Durante dez dias, serão 20 os expositores que darão a conhecer especialidades gastronómicas de peixe, mariscos e frutos do mar. Para além dos pratos de degustação disponíveis, o evento contará com a participação de mais de 70 restaurantes de Matosinhos, que apresentam menus especialmente produzidos para o festival – uma entrada, um prato, uma sobremesa e um copo de vinho. Para Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, entidade organizadora do evento, o evento ocorre “num espaço muito importante do ponto de vista simbólico e do ponto de vista da história de Matosinhos”, nomeadamente por estar “junto ao local de concentração dos restaurantes”.

No ano passado, foram quase 30 mil as pessoas que visitaram o recinto DR O festival pretende dar a conhecer às pessoas o concelho de Matosinhos e a sua restauração DR Fotogaleria DR

O festival inclui, na sua programação, provas comentadas de vinhos, workshops, sessões de cozinha a cargo de afamados chefs, uma área lounge (de convívio), música ao vivo e actividades para crianças. Os objectivos para este ano são, segundo Luísa Salgueiro, “superar os 30 mil visitantes do ano passado, trazer mais famílias e mais restaurantes ao local e dar a conhecer às pessoas o concelho [de Matosinhos] e a [sua] restauração”.

Como contou à Fugas a autarca, a ideia de criar este festival surgiu com o intuito de valorizar mais a marca do concelho, “já que Matosinhos ganhou, no ano passado, o prémio de Destino Gastronómico do Ano, atribuído pela Revista Wine”. Neste sentido, e citada num comunicado enviado à imprensa, Luísa Salgueiro crê que “a primeira edição do Festival de Peixe e Marisco aMAR foi um sucesso e contribuiu para aumentar a notoriedade de Matosinhos a partir de um dos seus principais eixos – o mar”. A presidente da câmara quer, portanto, “dar continuidade a este trabalho”, tendo em conta que a gastronomia de Matosinhos é considerada um dos principais produtos turísticos do concelho.

No ano passado, foram quase 30 mil as pessoas que visitaram o recinto instalado no Jardim Senhor do Padrão, entre os quais, segundo dados da autarquia, visitantes oriundos de países como os EUA, Austrália, Japão, República Checa, Canadá, França, Alemanha, Espanha ou Reino Unido.