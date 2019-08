Azeite português vence o primeiro concurso internacional de azeites no Brasil

O Quinta do Portal Azeite Virgem Extra Premium foi o vencedor do primeiro concurso internacional de azeites do Brasil, realizado em São Paulo.

Com mais de 90 azeites em competição, originários de sete países — além do Brasil, Portugal, Argentina, Chile, Espanha, Itália e Líbano, a vitória foi para este azeite português feito de azeitonas provenientes do “tradicional olival de bordadura” duriense, “o olival típico do Douro que rodeias as vinhas”, como explica a Quinta do Portal na ficha do produto.

Foto O azeite vencedor DR

Os azeites em competição no IOOC - International Olive Oil Competition, que decorreu entre 14 e 16 de Agosto, foram avaliados por um júri especializado, explica a organização do evento, que incluiu nove profissionais brasileiros e três portugueses (Francisco Pavão, Ana Carrilho e Edgardo Pacheco), entre sommeliers, jornalistas, engenheiros agrónomos e chefs de cozinha, detalham em comunicado.

A importância do mercado brasileiro é cada vez maior, sublinha a empresa, sendo “um mercado que se tem mostrado muito interessante para os produtos portugueses” e que tem vindo a crescer em termos de consumo quer de vinhos, quer de azeites”.

Para o júri, indicam, o mais relevante no azeite “virgem extra premium” da Quinta do Portal são as “suas azeitonas, fundamentalmente maduras, provenientes do Douro”, “apresentando ainda notas marcadas de verde folha de oliveira, erva fresca e frutos frescos”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O azeite tem uma acidez de 0,14%, segundo informa a empresa, que realça que para a produção de um litro são necessários 8,8 quilos de azeitona. Na sua composição entram as variedades “Madural (40%), Cordovil (30%), Verdeal (20%) e Cobrançosa (10%)”.

A Quinta do Portal, que além dos azeites e vinhos também é conhecida pelo enoturismo, com a Casa das Pipas, ou pela sua marcante adega desenhada por Siza Vieira, informa que o azeite vencedor teve uma produção de cerca de 1800 garrafas e que o preço de referência de cada garrafa é de 12,50 euros.

Além da vitória duriense, outro azeite português ficou no top 10 entretanto divulgado pelo concurso brasileiro: o Mont'Alverne, produzido com azeitona de Trás-os-Montes. No top, encontram-se ainda quatro azeites espanhóis (o Venta del Barón é o melhor classificado) e quatro brasileiros (Capolivo Koroneiki é a produção do Brasil com maior pontuação).