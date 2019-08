Sindicato vs patrões: novo combate entre balizas e biombos

Não será propriamente começar do zero, mas quase. Pelo menos, garantem os dirigentes do sindicato de motoristas de matérias perigosas, e confirmam os representantes dos patrões, ambos vão negociar esta terça-feira com vontade de chegar a um acordo, de resolver os problemas. Demore as horas que demorar – a última vez que o sindicato dos motoristas e o ministro das infra-estruturas estiveram reunidos o encontro prolongou-se por dez horas e terminou sem resultados. Mas agora, dizem sindicato e empresas, estão disponíveis para esquecer que travaram uma intensa luta durante as últimas semanas, luta essa que ficou particularmente aguerrida durante a semana de greve, com diversas trocas de acusações.

