Motoristas: reunião termina sem acordo. Outra vez

“Ninguém vai para mediação com resultados impostos à partida. O sindicato de matérias perigosas tem de explicar ao país porque é que afinal, continuam com espadas em cima da cabeça da Antram, e diz que quer negociar, quando, afinal, quer resultados”. Foi desta forma que André Matias de Almeida, porta-voz da Antram, explicou porque é que voltaram a ser infrutíferos os encontros que tiveram lugar ao longo de todo o dia no Ministério das Infraestruturas.

Matias de Almeida confirmou que o sindicato exige aumentar em 40% a cláusula que estabelece o subsídio de operações para estes motoristas, assim como quer redigir uma nova cláusula 61 que define as horas suplementares pagas aos motoristas.

Pardal Henriques diz que esta disponível para negociar, tanto que desconvocou a greve. O processo de mediação deve definir as bases iniciais, e nos abdicamos e cedemos em muitas coisas. Mas mantínhamos duas que eram essenciais: o pagamento de horas extraordinárias e que ficasse estabelecido que a clausula 61 iria pagá-las. E pedíamos o aumento do subsídio de ADR, específico para 800 trabalhadores de matérias perigosas. Estamos a falar de 50 euros para 800 pessoas. Os trabalhadores precisam de saber que não vamos andar aqui meses a perder tempo”, explicou Pardal Henriques.