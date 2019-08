Altice rompe contrato com o Estado para enterrar cabos em zonas de risco

A Altice rompeu o contrato que foi assinado no final de 2017, depois dos incêndios de Pedrógão Grande, para enterrar 1000km de cabos de telecomunicações nas condutas da Infra-estruturas de Portugal (IP), em zonas do interior com elevado risco de incêndio.

A empresa liderada por Alexandre Fonseca anunciou esta terça-feira que “há mais de um ano e meio” que tem aguardado que se reúnam as condições necessárias para poder concretizar o contrato e aponta o dedo ao que diz serem os obstáculos criados pela IP no processo de enterramento dos cabos, que deveria ficar concluído até ao final do ano.

Em Julho, a Altice confirmou ao PÚBLICO que, dos 1000 km de cabos previstos no protocolo, nem 10% tinha sido atingido. O que há “são cerca de 100km de cabos passados em CTR [canal técnico rodoviário, as condutas], mas que nem sequer estão ao serviço, uma vez que a Altice Portugal não consegue estabelecer ligações à sua própria rede”, explicou então a dona da Meo.

Nessa ocasião, fonte oficial da empresa liderada por António Laranjo esclareceu apenas que estava “em curso a tramitação de 22 processos de instalação e construção” e que “metade destes” estavam à espera de “resposta/esclarecimentos por parte da Altice”.

Agora, a Altice optou por denunciar o contrato assinado com a empresa que gere as infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias do país e estende as críticas ao Governo de António Costa, que acusa de passividade. “Sobre esta situação, a Altice Portugal manteve o Governo Português a par, tendo todas as mensagens e orientações dadas pelo Governo à IP e IPT [IP Telecom] sido completamente ignoradas por estas entidades, colocando em causa o interesse público nacional”.

A Altice diz que pediu “por seis vezes audiências com o Governo Português tendo em vista denunciar a actuação e inacção da IP e IPT”. Segundo a empresa, “duas dessas audiências contaram com a presença do então secretário de Estado das Infra-estruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, duas outras com o então Ministro do Planeamento, Pedro Marques, uma com o actual secretário de Estado das Comunicações, Alberto Souto de Miranda e a última, a 5 de Agosto, com o Secretário de Estado das Infra-estruturas, Jorge Delgado”.

Nessa última reunião, “foi desde logo referida a vontade inequívoca da Altice Portugal em não permitir que se perpetue a actual situação”, explica a dona da Meo, acrescentando que as suas razões de queixa da IP não se resumem à execução do protocolo para enterramento de cabos nos concelhos da zona centro.

Existem “outras situações de particular gravidade e impacto”, refere a Altice, sem especificar. Há muito que o tema da utilização e propriedade das condutas é um tema controverso entre a ex-Portugal Telecom e a IP, tendo já dado origem a processos em tribunal.

Como “perdura a postura acintosa e legalmente injustificada por parte da IP e da IPT”, justifica-se, no entender da Altice, que o compromisso chegue ao fim: “Volvido todo este tempo, não há outra decisão que a Altice Portugal possa tomar que não a denúncia do contrato com a IPT”, refere a empresa.