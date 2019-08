Vantagem dos forasteiros no play-off da Liga dos Campeões

A eliminatória ainda está a meio, mas cumpridos os três primeiros jogos do play-off da Liga dos Campeões a vantagem é dos clubes que começaram como forasteiros. Em Chipre, num jogo que merecia golos, o Ajax conseguiu um empate a zero frente ao APOEL e terá a vantagem de decidir a eliminatória dentro de uma semana, em Amesterdão. Nas outras partidas realizadas nesta terça-feira houve o mesmo desfecho: um golo bastou para o Club Brugge e o Slavia de Praga vencerem fora o LASK Linz e o Cluj, respectivamente.

Apesar de terem sido criadas oportunidades em quantidade e qualidade por APOEL e Ajax, cinco anos depois de os dois clubes se terem defrontado na fase de grupos da Liga dos Campeões voltou a haver um empate entre cipriotas e holandeses em Nicósia. Com Joãozinho a titular e André Vidigal em campo nos últimos minutos, o APOEL criou muitos problemas a André Onana, que foi uma das figuras da partida, mas nunca conseguiu bater o guarda-redes camaronês.

O Ajax, que jogou desde o minuto 80 em inferioridade numérica por expulsão do marroquino Mazraoui teve mais posse de bola e esteve perto de marcar aos 88’, mas o experiente Huntelaar não conseguiu ultrapassar o esloveno Vid Belec, guarda-redes que representou o Olhanense em 2013-14.

Na Transilvânia o Slavia de Praga estreou-se nas provas europeias nesta época com uma vitória e mostrou que pode repetir a excelente prestação da última temporada, na qual chegou aos quartos-de-final da Liga Europa. Frente ao Cluj, que jogou de início com Camora e Luís Aurélio, o campeão checo teve mais posse de bola (61%) e o dobro dos remates dos romenos (oito contra quatro), justificando o triunfo — Masopust fez aos 28 minutos o único golo do jogo —, apesar de o Cluj ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 79’.

Com uma dupla vitória frente ao Basileia na terceira pré-eliminatória, o LASK Linz ficou mais longe dos milhões da fase de grupos depois de perder em Pasching, no Norte da Áustria. Após afastar o Dínamo Kiev, o Club Brugge voltou a mostrar qualidade e, com alguma sorte à mistura, acabou por vencer. Os austríacos acertaram por duas vezes nos ferros da baliza defendida por Mignolet, antigo guarda-redes do Liverpool, mas o único golo foi apontado pelo belga Hans Vanaken, aos 10’, na marcação de uma grande penalidade.

A primeira mão do play-off da Liga dos Campeões ficará completa na quarta-feira, com a realização dos restantes três jogos. O duelo mais interessante acontecerá no Pireu, onde o Olympiacos de Pedro Martins terá pela frente o FK Krasnodar, que há uma semana surpreendeu no Estádio do Dragão. José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence devem ser titulares pelo vice-campeão grego.

Na Croácia, o Dínamo Zagreb de Ivo Pinto recebe o Rosenborg, enquanto a outra partida acontecerá em Berna, onde o Young Boys vai receber o Estrela Vermelha, clube no qual alinha o português Tomané.