Sporting diz que é Bas Dost que está a bloquear transferência

É Bas Dost que está a dificultar a transferência para o Eintracht Frankfurt, devido a “exigências financeiras de última hora”. A acusação é do Sporting num comunicado enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a SAD sportinguista, o jogador pediu para sair em Maio, mas desde então recusou ouvir qualquer proposta, até informar o Sporting da vontade de ir para o Eintracht Frankfurt, tendo “inclusivamente já chegado a acordo com o clube alemão”. Mas o Sporting, que já tinha anunciado um princípio de acordo, garante que são as exigências do jogador que estão agora a “impedir a concretização da transferência”.

O Sporting afirma ainda que por respeito ao jogador, que disse querer sair por motivos pessoais, rejeitou propostas “muito mais atractivas financeiramente do que aquela que lhes veio a suceder” - de vários clubes da China, Rússia, Turquia e México.

Com mais dois anos de vínculo ao Sporting, o internacional holandês de 30 anos é um dos jogadores mais bem pagos do plantel. Chegou ao clube em 2016 vindo do Wolfsburg, da liga alemã. No ano passado chegou a rescindir o contrato, depois de ser agredido na Academia de Alcochete, mas acabou por aceitar voltar a jogar no clube.

A SAD afirma manter-se disponível “para alcançar um acordo vantajoso para todas as partes”, mas rejeita o que diz ser a pressão mediática, através de alegadas “notícias falsas na imprensa de hoje”.