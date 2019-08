João Domingues “sobrevive” em Nova Iorque

Dois anos depois de ter vencido apenas um jogo na sua única visita ao US Open, João Domingues voltou a Nova Iorque mais experiente, o que lhe permitiu ganhar o encontro de estreia no qualifying do quarto torneio do Grand Slam do ano. O terceiro melhor português no ranking mundial, onde ocupa o 185.º lugar, dominou o cazaque de 32 anos Aleksandr Nedovyesov (225.º) em 1h08m, para atingir a segunda das três rondas da fase de qualificação.

Apesar de vir da Europa, onde competiu em terra batida, Domingues mostrou-se adaptado à maior rapidez dos hardcourts do USTA Billie Jean King Tennis Center e rapidamente chegou a 5-1. No segundo set, o tenista luso de 25 anos esteve ainda mais eficaz ao anular todos os quatro break-points que enfrentou, para fechar com um duplo 6-2.

Na quinta-feira, Domingues discute um lugar na segunda ronda de qualificação com o russo Evgeny Donskoy(123.º), que bateu o espanhol Bernabe Miralles (233.º): 6-2, 6-3.

Pedro Sousa (125.º) não teve a mesma sorte no confronto com o ex-35.º mundial Jiri Vesely (140.º). Dois dias depois de conquistar o sétimo título no Challenger Tour, o número dois português teve oportunidade de discutir ambos os sets — teve um break de vantagem no segundo —, que foram decididos na parte final a favor do checo, vencedor por 6-4, 7-5.

No quadro principal do US Open está já garantido João Sousa (43.º), mas o tenista português vai chegar a Nova Iorque com um só encontro ganho neste Verão na América do Norte. No torneio de Winston-Salem, o vimaranense cedeu diante do holandês Robin Haase (154.º), embora tenha começado bem, dominando o set inicial. Mas Haase elevou o nível de jogo e cedeu somente oitos pontos nos 10 jogos de serviço seguintes, vencendo por 4-6, 6-3 e 6-4.