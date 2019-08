Favoritismo para Ajax, equilíbrio na Roménia e Áustria

Já sem a presença do FC Porto, três das seis eliminatórias do play-off da Liga dos Campeões começam a ser disputadas hoje, a partir das 20h00, e em apenas um dos confrontos a balança parece pender claramente para um dos lados: O Ajax parte como favorito frente ao APOEL. Nos restantes duelos, o equilíbrio promete ser a nota dominante entre Cluj e Slavia Praha, e LASK Linz e Club Brugge.

No assalto final aos milhões garantidos pela presença nas 32 equipas que vão participar na fase de grupos da Liga dos Campeões 2019-20, o Ajax tal como na ronda anterior, começará por ter uma deslocação onde irá encontrar um ambiente bastante hostil. Após iniciar a terceira pré-eliminatória com um empate a dois em Salónica contra o PAOK, a equipa de Amesterdão terá pela frente o APOEL e continuará a ter por perto o mar Egeu.

Com Joãozinho (o defesa ainda não foi utilizado esta época) e André Vidigal (jogou 26 minutos na eliminatória anterior), o APOEL ainda não realizou qualquer jogo no campeonato cipriota e teve que sofrer contra o Qarabag – foi derrotado em Nicósia (1-2), vencendo depois no Azerbaijão, por 2-0.

Já o Ajax, apesar de ter perdido jogadores da qualidade de Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong, tem mostrado qualidade neste primeiro mês de competição. Para além de afastar o PAOK de Abel Ferreira na terceira pré-eliminatória, a formação treinada por Erik ten Hag, que terá no banco Bruno Varela, conquistou a Supertaça da Holanda (2-0 contra o PSV) e goleou nas duas últimas jornadas do campeonato holandês: 5-0 contra o FC Emmen e 4-1 no terreno do VV Venlo.

Na Roménia, o Cluj de Mário Camora e Luís Aurélio prosseguirá uma maratona iniciada a 9 de Julho, quando defrontou o Astana na primeira pré-eliminatória. Os romenos já deixaram pelo caminho a equipa do Cazaquistão, o Maccabi Tel Aviv e o Celtic, e apostam tudo no apuramento para a fase de grupos – têm poupado alguns dos habituais titulares no campeonato romeno. Do outro lado, estará o campeão checo, equipa que na época passada surpreendeu chegar aos quartos-de-final da Liga Europa e iniciou bem a competição interna: cinco vitórias e um empate nas primeiras seis jornadas do campeonato checo.

Em Pasching, no Norte da Áustria, haverá um frente a frente entre dois clubes que contrariam o favoritismo dos adversários da terceira pré-eliminatória. O LASK Linz, deixou pelo caminho o Basileia, conseguindo vencer os dois jogos contra os suíços. Já o Club Brugge ficou a um passo da fase de grupos após afastar o Dinamo Kiev: venceu 1-0 na Bélgica e empatou a três na capital da Ucrânia.