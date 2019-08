Em quatro semanas Tony torna-se o documentário português mais visto de sempre em Portugal

Apenas 25 dias após a estreia, Tony, o documentário sobre a vida do cantor português Tony Carreira, tornou-se o documentário português mais visto de sempre em Portugal. De acordo com dados disponibilizados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), o filme realizado por Jorge Pelicano reuniu 35.264 espectadores nas salas de cinema portuguesas. De acordo com as estatísticas desta entidade cultural, o filme Fados, com realização de Carlos Saura, foi ultrapassada no ranking do cinema documental, somando 34.382 espectadores.

A elevada afluência à película que conta a história de António Antunes, emigrante na França que se viria a tornar um dos músicos mais bem-sucedidos do panorama musical português, representa já uma receita bruta que ultrapassa os 197 mil euros. Estes dados dizem respeito ao número de espectadores nas salas de cinema portuguesas e não contabilizam as audiências dos filmes nacionais além-fronteiras.

O cantor português reagiu com satisfação à notícia de que o documentário sobre a sua vida e carreira foi recordista em Portugal. "Isto deixa-me, obviamente, sem palavras e com um enorme sentimento de gratidão. É maravilhoso e é graças a vocês que fazem parte da minha história, da nossa história”, escreveu o artista no Facebook.