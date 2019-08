Luc Tuymans: a persistência política da pintura

“A imagem tornou-se invisível, incognoscível e anónima, o seu sentido indetectável como resultado da sua fragmentação em milhares de interpretações possíveis” (Luc Tuymans, On the image, 2013). Luc Tuymans (n. 1958, Mortsel, Bélgica) é um dos nomes que surge sempre quando se pensa na resistência e na persistência da pintura no contexto da arte contemporânea ocidental em meados dos anos de 1980. E o seu gesto é de resistência na medida em que propõe um entendimento genérico da imagem a partir da sua materialidade, sensualidade e corporalidade. Faz parte de uma geração que persistiu na pintura durante o tempo em que muitos pensaram tratar-se de um meio irrelevante e ineficaz face às alterações introduzidas pelas imagens técnicas. Num contexto e cultura de informação, da digitalização e da internet, entendeu-se a pintura como uma materialidade desnecessária, conservadora e incapaz de corresponder aos novos desafios contemporâneos caraterizados pela processo imparável da digitalização. Em oposição, a obra de Luc Tuymans desenvolveu-se guiada pela ambição crítica e artística de estabelecer um modo de pintar sobretudo figurativo. Uma ideia de figuração que não significa, como nas abordagens mais canónicas conhecidas pelas diferentes histórias da arte, dedicar-se a representar o mundo ou o outro; a sua figuração tem no questionamento material da imagem a sua origem e o seu fim.

