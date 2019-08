Seis anos depois, Katie Holmes e Jamie Foxx separam-se

Katie Holmes e Jamie Foxx, juntos há seis anos, estão separados. No final da semana, o actor foi visto de mão dada com a jovem cantora Sela Vave, numa discoteca em Los Angeles, e, agora, a imprensa norte-americana avança que a separação com a actriz aconteceu em Maio passado.

O casal foi sempre muito discreto quanto ao seu relacionamento, desde que se envolveu em 2013, e só este ano é que posaram juntos durante a gala do MET, em Nova Iorque, em Maio. Chegou a falar-se de casamento e da vontade de Holmes celebrar em Paris, no final deste ano.

Uma das razões por que se crê que os actores foram sempre tão discretos deve-se ao fim do casamento de Katie Holmes com Tom Cruise, em 2012. É que uma das cláusulas previa que a actriz não pudesse tornar público qualquer relacionamento romântico no período de cinco anos. Recorde-se que Holmes e Cruise têm uma filha em comum, Suri com 13 anos.

Holmes tem 40 anos, Foxx está com 51 anos e a cantora Sela Vave tem 19 anos. A jovem, que também é modelo, é uma protegida do actor que a tem ajudado no arranque da sua carreira musical. Num post publicado na conta de Instagram da artista, datado do início de Julho, onde aparece ao lado do actor, vencedor de um Óscar em 2004, a jovem agradece-lhe por acreditar nela. Em meados do mês, numa entrevista a uma rádio de Los Angeles, que juntou o actor a jovens cantores que promove, Foxx elogiou Vave, referindo-se ao seu enorme talento e “potencial de estrela”. No mesmo programa, Foxx aponta que gosta de se dar com jovens e que nunca sai com gente da sua idade.