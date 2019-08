Elton John defende Harry e Meghan: foi ele quem alugou o jacto privado

Os duques de Sussex foram acusados de hipocrisia por viajarem de jacto privado quando se mostram grandes defensores do ambiente e o cantor Elton John defendeu-os das acusações: foi ele quem pagou o avião, assim como o carbono emitido pelo mesmo, já que fez uma “contribuição adequada” a um fundo, revela nas redes sociais. A intenção era protegê-los e “manter um alto nível de protecção necessário”.

Harry e Meghan enfrentaram críticas ferozes pelas opções de usar aviões privados durante as suas férias, entre Ibiza, Londres e Nice, em vez de recorrerem a voos comerciais. O Palácio de Buckingham decidiu não fazer comentários, mas as redes sociais encheram-se de críticas e o cantor decidiu reagir ao que chamou de “assassinatos incansáveis e infundados de carácter”. “Estou profundamente angustiado com a notícia distorcida e maliciosa na imprensa em torno da estadia do duque e da duquesa de Sussex em minha casa, em Nice, na semana passada”, começa por dizer.

Elton John, que foi feito cavaleiro pela rainha Isabel II, lembra que foi amigo da princesa Diana, mãe de William e Harry, e que sente obrigação de proteger os seus filhos. “A mãe do príncipe Harry, Diana princesa de Gales, era uma das minhas mais queridas amigas. Sinto uma profunda sensação de obrigação de proteger Harry e a sua família da intrusão desnecessária da imprensa que contribuiu para a morte prematura de Diana.”

O cantor justifica o motivo do convite: queria que o casal tivesse umas férias calmas e seguras, longe dos olhares do mundo. Daí a opção por um avião particular, explica.

Recorde-se que o músico actuou durante o funeral de Diana, em 1997, cantando uma versão especialmente reformulada da sua canção Candle In The Wind; e que também esteve entre os convidados do casamento de Harry e Meghan, em Maio de 2018.

Na segunda-feira, depois de as notícias terem saído, Harry e Meghan publicaram na sua conta de Instagram uma citação do arcebispo sul-africano e prémio Nobel da Paz Desmond Tutu que incentiva as pessoas a darem, mesmo que seja pouco, porque todas as dádivas contribuem para um mundo melhor. E embora, tenham recebido muitas mensagens positivas, outros foram mais críticos, acusando-os de hipocrisia e pedindo para que deixem de voar em jactos privados.