Dwayne Johnson abandona equipa dos solteiros

Dwayne “The Rock” Johnson disse finalmente o “sim”. O actor e a sua companheira dos últimos 12 anos, a cantautora e produtora musical Lauren Hashian, deram o nó numa cerimónia privada, no Havai. De acordo com uma imagem publicada na rede social Instagram pelo próprio noivo, o casamento aconteceu no dia 18 de Agosto. E os parabéns das estrelas não se fizeram esperar: pelos comentários lêem-se as palavras animadas de nomes bem conhecidos de Hollywood, como Halle Berry, Kate Hudson e Martin Lawrence, ou do campeão olímpico Michael Phelps.

Segundo a imprensa norte-americana, Dwayne e Lauren conheceram-se em 2006, durante as filmagens de Pai, Jogas?, uma comédia de Andy Fickman, em que o antigo wrestler vestia um papel que também lhe é familiar: a de uma estrela do futebol americano (Johnson foi campeão nacional universitário, em 1991, pelos Miami Hurricanes). Na época em que os dois se cruzaram, o actor estava casado com a produtora Dany Garcia, de quem tem uma filha, e o casal viria a comunicar o divórcio um ano depois – a separação terá sido amigável e a ex-mulher manteve-se como empresária de Johnson.

Esta nova relação, entretanto, já deu os seus frutos: Dwayne e Lauren são pais de Jasmine, de 3 anos, e de Tiana, com 1 ano.

Carreira ascendente

Johnson deu os primeiros passos no cinema ainda como “The Rock”, ao mesmo tempo que amealhava sucesso no World Wrestling Entertainment – entrou em O Regresso da Múmia (2001) ou em O Rei Escorpião (2002). Passou então por outros géneros, tendo passado a usar o seu nome fora do ringue das lutas. Desde 2011, integra o elenco de Velocidade Furiosa, no papel de Hobbs, conquistando no primeiro spin-off da saga um lugar de ainda maior destaque entre o elenco ao se aliar a Deckard Shaw (Jason Statham).

O filme, actualmente em sala, é assinado por David Leitch e mostra os dois anti-heróis a tentar apanhar um ex-colega tornado terrorista, Brixton Lore (Idris Elba), que usa uma tecnologia que lhe dá uma força sobre-humana.

