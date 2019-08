Temperaturas sobem até oito graus e trazem “noites tropicais”

Depois de um fim-de-semana cinzento na generalidade do país, as temperaturas máximas vão subir. A partir de terça-feira, os termómetros sobem entre 4ºC e 8ºC em algumas regiões do continente e na quarta-feira prevê-se um aumento das mínimas com noites tropicais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Hoje [segunda-feira] ainda não temos uma alteração significativa dos valores das temperaturas e a nota dominante será o vento com rajadas da ordem dos 65 quilómetros por hora na faixa costeira ocidental. Para amanhã [terça-feira] já vamos ter uma subida acentuada da temperatura máxima entre os 4ºC e os 8ºC graus em alguns locais”, disse à agência Lusa a meteorologista Maria João Frada.

Para esta segunda-feira prevê-se céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado por nuvens altas nas regiões Norte e Centro. É ainda aguardada uma pequena descida de temperatura, em especial da mínima e nas regiões Centro e Sul. Para os Açores são esperados períodos de chuva e aguaceiros, que podem ser fortes no grupo oriental (S. Miguel e Santa Maria). Na Madeira aguardam-se períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas zonas montanhosas até ao início da tarde. O Funchal vai chegar hoje aos 28ºC, Ponta Delgada aos 25ºC e Faro aos 32ºC, o distrito mais quente de Portugal continental.

Mas com o decorrer da semana as coisas mudam. Na região Sul, a subida da temperatura máxima será mais pequena entre os 2ºC e os 4ºC graus, de acordo com a especialista do IPMA. “Isto quer dizer que vamos chegar ao meio da semana com máximas a variar entre os 30ºC e os 33/34ºC. No entanto, em alguns locais do litoral norte e centro, do interior do Alentejo, Beira Baixa e Vale do Tejo as temperaturas vão variar entre os 35ºC e os 39ºC. Na grande Lisboa estão previstos 35ºC”, disse.

Maria João Frada adiantou ainda que na quarta-feira está prevista uma subida significativa das temperaturas mínimas na generalidade do território. “A partir de dia 21 vamos ter uma subida da mínima e vamos ter noites tropicais em grande parte do continente. As temperaturas não vão descer abaixo dos 20 graus”, indicou.

Segundo a meteorologista, as temperaturas vão manter-se altas até sexta-feira, esperando-se uma descida a partir de sábado. “No sábado há uma tendência para uma descida da temperatura máxima no norte e centro, especialmente no litoral a norte do Cabo Raso e no domingo descem mais um pouco. Ainda assim os valores não descem abaixo dos 30ºC a 35ºC, com excepção para a faixa costeira a norte do Cabo Raso que será da ordem dos 25 a 27 graus”, disse.

Maior parte do país em muito elevado de exposição aos raios UV nesta segunda-feira

Apesar de não ser ainda um dos dias mais quentes desta semana, esta segunda-feira fica marcada pelo risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV) na Madeira e 11 distritos de Portugal continental.

Em Portugal continental, só os distritos de Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Aveiro e Braga escapam ao risco muito elevado, comportando um risco elevado, à semelhança da ilha terceira, no grupo central dos Açores. As restantes ilhas açorianas têm um risco moderado.

O índice ultravioleta varia entre um e dois, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, três a cinco (moderado), seis a sete (elevado), oito a dez (muito elevado) e superior a 11 (extremo). Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O cálculo do IPMA é feito com base nos valores observados às 13h de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.