Enfermeiros não querem lavar ambulâncias do INEM

Vários profissionais queixaram-se e a Ordem dos Enfermeiros decidiu contestar e informar o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de que lavar as ambulâncias, nomeadamente as de Suporte Imediato de Vida (SIV), que são 44, não faz parte do seu Regulamento de Exercício Profissional ou das suas normas técnicas e deontológicas.

Continuar a ler