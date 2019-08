Fim da declaração de crise energética à meia-noite. “Demoraremos dois a três dias a ter normalidade”

O país vai deixar de estar em estado de crise energética a parte da meia-noite desta segunda-feira, anunciou esta manhã o primeiro-ministro António Costa, em vista à Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE). Com o fim da crise energética, deixar+a de haver limitações nos postos de abastecimento que estavam destinados exclusivamente a veículos prioritários, os postos da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA).

“Estamos em condições de reunir o Conselho de Ministros electrónico e de aprovar o fim de declaração de crise energética para as 24h de hoje”, disse António Costa, acrescentando que “demoraremos dois a três dias a ter normalidade no abastecimento”.

Aos jornalistas, o primeiro-ministro mostrou-se satisfeito com o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas e espera agora um entendimento entre o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a associação de empresas do sector de distribuição, a ANTRAM, que retomam esta terça-feira as negociações para uma revisão do contrato colectivo de trabalho

“Esta página está virada”, disse à saída da ENSE. Esta é uma das suas primeiras visitas do dia. O primeiro-ministro irá ainda o Comando Conjunto para as Operações Militares Reduto Gomes Freire e o Sistema de Segurança Interna, várias das entidades envolvidas no período de crise energética.

Aliás, em relação às forças armadas, o primeiro-ministro recusou que tenham sido empenhadas mais do que o necessário e respondeu aos críticos dizendo que se não tivesse existido “força” na resposta a esta greve, os efeitos da paralisação seriam semelhantes aos da greve de Abril. “Estamos muito gratos ao serviço que as forças armadas e de segurança desempenharam no quadro da legalidade democrática e no quadro das competências que têm no quadro da crise energética”, disse.

“Eu sei que há pessoas que têm a ideia de que não haveria problema se nada tivéssemos feito, mas eu recordo-me que em Abril, quando não houve um empenho tão forte do conjunto dos nossos recursos, quais foram as consequências. Aquilo que ninguém nos teria perdoado é que perante uma greve ilimitada, quando as consequências que esta seguramente teria, nada tivéssemos feito”, reforçou.