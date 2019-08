Evelyn Hernández absolvida da morte de bebé

A jovem que, em 2017, tinha sido condenada a 30 anos de prisão por homicídio após ter dado à luz um nado-morto numa casa de banho em El Salvador, foi, esta segunda-feira, absolvida dos crimes de que era acusada. Na passada quinta-feira, Evelyn Hernández foi presente a um juiz, depois de o Supremo Tribunal do país da América Central — onde o aborto é proibido — ter decidido anular a sentença inicial, depois de a mulher ter cumprido 33 meses da pena.

A advogada de defesa, Bertha Maria Deleon, mostrou a sua felicidade com o veredicto favorável à sua cliente no Twitter: “Estou prestes a explodir de felicidade. Hoje é um grande dia para a Justiça. Podemos e continuaremos a lutar porque ainda existem mulheres acusadas que precisam de justiça urgentemente. Mas, hoje, podemos sorrir.”

Em Abril de 2017, Evelyn Hernández, então com 18 anos, teve um filho numa casa de banho. Foi encontrada inconsciente e coberta de sangue pela mãe, que a transportou até ao hospital. Através de exames realizados à jovem, os médicos descobriram que esta tinha estado em trabalho de parto. O corpo do bebé seria descoberto na fossa séptica da habitação. Foi detida pelas autoridades no hospital, ficando algemada enquanto recebia cuidados médicos.

A jovem declarou reiteradamente a sua inocência, garantindo que desconhecia a gravidez, resultante de uma violação de forma reiterada por um membro de um gang​. Na primeira sentença, o procurador alegava que Evelyn não tinha procurado cuidados pré-natais porque não queria ter o bebé, versão que a jovem sempre negou. "Se soubesse que estava grávida, teria esperado [o nascimento] com orgulho e felicidade”, afirmou no passado, citada pela BBC. A equipa de defesa alegava que a mulher confundiu as dores do parto com dores de estômago.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A magistrada responsável pelo caso aceitou as conclusões do procurador. Tal como acontece em muitos dos casos deste género julgados neste país da América Latina, o crime de aborto, punível com pena de prisão até oito anos, foi alterado para homicídio agravado, crime que implica pena de prisão mínima de 30 anos. Todavia o veredicto foi anulado, depois de a defesa mostrar que os testes forenses registam a presença de mecónio nos pulmões do bebé — factor que pode causar asfixia ainda antes do nascimento e não pode ser imputado à progenitora. Os advogados afirmariam ainda que os resultados dos testes provavam que Evelyn não tinha tentado abortar o bebé. “Não há qualquer crime”, concluiria Bertha Maria Deleon.

Organizações de defesa dos direitos humanos afirmam que outras 17 mulheres estão detidas em El Salvador por crimes relacionados com as leis antiaborto deste país, que é um dos seis a nível mundial onde o aborto é proibido e acarreta pena de prisão.