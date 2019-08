Navio Open Arms deverá atracar em Menorca após acordo entre Espanha e Itália

O navio espanhol Open Arms vai dirigir-se para as Baleares espanholas, após uma oferta do Governo de Pedro Sánchez, diz o diário italiano La Repubblica. Itália, que se recusou a deixar atracar o navio que está a milhas de Lampedusa, ofereceu escolta da sua guarda-costeira até Menorca, segundo o jornal.

O navio resgatou mais de cem pessoas ao largo da Líbia há duas semanas, e tem esbarrado na recusa do ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, que não o deixa atracar – mesmo havendo já um acordo para redistribuição dos migrantes por seis países (incluindo Portugal) e um veredicto judicial contra a decisão de Salvini, que este ignorou.

É a primeira vez que um país da União Europeia recusa o desembarque de migrantes quando já há um acordo para os distribuir por vários países, que nem sequer inclui o país de desembarque.

Foram entretanto retiradas do navio algumas pessoas em situação especialmente grave, e 27 menores não acompanhados receberam também autorização para deixar a embarcação.

Mas o desespero já era tão grande que alguns dos migrantes a bordo tentaram chegar a nado até Lampedusa. Foram retirados da água por equipas de resgate do navio.

Espanha sugeriu ao navio que atracasse no porto de Algeciras, mas a viagem demoraria sete dias, o que o comandante do navio diz ser impensável fazer com as condições a bordo, sublinhando que aquele não era um destino seguro.

O impasse terá agora sido desbloqueado com o acordo entre Espanha, Itália e a organização Open Arms.