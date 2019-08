Corbyn promete apresentar moção de censura ao Governo de Boris Johnson

O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, prometeu esta segunda-feira “fazer todos os possíveis” para impedir que o Reino Unido saia sem acordo da União Europeia, incluindo “apresentar uma moção de censura ao Governo, tentar formar um governo de transição para impedir a saída da União Europeia sem acordo, e marcar imediatamente eleições antecipadas para que as pessoas possam decidir o futuro do país”, num discurso na cidade de Corby (East Midlands).

O líder do Labour não se referiu, no entanto, a nenhum calendário para esta votação. Um grupo de cem deputados enviou uma carta aberta a Boris Johnson para que o Parlamento seja chamado a reunir-se de imediato e até ao final de Outubro, a data prevista para o “Brexit”, para que a questão possa ser discutida. Mas a uma pergunta dos jornalistas, respondeu que apoia que o Parlamento se reúna antecipadamente.

Caso isto não aconteça, a Câmara dos Comuns tem marcado o regresso de férias a 3 de Setembro.

Corbyn acusou o Governo de querer usar o Brexit para “criar um paraíso fiscal para os muito ricos e assinar um acordo especial com os Estados Unidos”. E avisou: “não tenham dúvidas de que a saída sem acordo vai servir para destruir os nossos empregos, aumentar os preços dos alimentos, e abrir o nosso Serviço Nacional de Saúde a empresas americanas”, referindo-se a uma sugestão feita por Donald Trump numa visita a Londres.

E dirigiu-se aos deputados, que “se forem sinceros na intenção de impedir uma saída sem acordo, vão votar para derrubar este governo irresponsável e caberá ao líder da oposição assegurar que a saída sem acordo não acontece e que as pessoas podem decidir o seu próprio futuro”.

A questão de quem liderará um governo de transição está, no entanto, a dividir a oposição. A uma pergunta de um jornalista sobre se aceitaria não assumir ele o cargo de primeiro-ministro interino para aumentar as hipóteses de apoio à sua moção de censura, Corbyn devolveu que todos os precedentes apontam para que é o líder da oposição que assume esse cargo, e que se seguirá uma eleição geral. E repetiu que se os deputados “forem sinceros na intenção de impedir uma saída sem acordo” devem votar a favor da moção de censura.

A líder do Partido Liberal Democrata, Jo Swinson, rejeitou qualquer plano que implicasse ter Corbyn como primeiro-ministro, e apresentou uma proposta alternativa para um outro chefe de governo de transição. Mas o Guardian diz que o partido está sob pressão depois de ter ficado isolado entre os grupos que rejeitam uma saída sem acordo.

Propostas eleitorais

O líder trabalhista centrou-se, no discurso, nas propostas do Labour para os problemas do país que são anteriores à discussão sobre o “Brexit”. Atacou os conservadores por terem “virado à direita” e terem “como prioridade descer impostos para as maiores empresas e as pessoas mais ricas” e descreveu as próximas eleições como “decisivas para os serviços públicos”: ou destruídos pelos conservadores “porque não se pode descer os impostos para os ricos e ter os serviços públicos a funcionar”.

Fez uma série de propostas desde renacionalizar a ferrovia (o que foi especialmente aplaudido), fazer com que o Reino Unido seja o primeiro país a declarar emergência climática, e reduzir as desigualdades de rendimento e poder. O que levou a um comentário de Simon Jenkins, colunista do Guardian e da BBC: “o discurso de hoje era a hipótese do líder do Labour conseguir uma coligação contra a saída sem acordo. Mas o que ele quer mesmo é uma eleição antecipada”.

Os últimos dias foram marcados por um documento confidencial, revelado entretanto pelo Sunday Times, que detalhava as potenciais consequências de uma saída sem acordo: três meses com escassez de combustível, alimentos e medicamentos – que pode estender-se até seis meses – caos nos portos britânicos e uma fronteira física na Irlanda.

O relatório deu mais força ao pedido dos deputados a Johnson para interromper a pausa de verão dos trabalhos parlamentares.

“Desde a II Guerra Mundial, o Parlamento tem-se reunido excepcionalmente várias vezes em todas as décadas devido a um leque alargado de questões de política, segurança ou economia”, dizem os signatários, de todos os partidos representados na Câmara dos Comuns excepto o DUP (unionistas da Irlanda do Norte).

“O nosso país está à beira de uma crise económica enquanto nos aproximamos de um “Brexit” sem acordo, que terá efeitos imediatos nos fornecimentos de comida e medicamentos, que vai prejudicar a nossa economia, empregos, as finanças públicas, serviços públicos, universidades e a segurança económica a longo prazo”, diz ainda a carta.