Bomba explode sem causar vítimas na fronteira irlandesa

Um engenho explosivo detonou esta segunda-feira na Irlanda do Norte, Reino Unido, junto à fronteira com a República da Irlanda, sem causar vítimas. De acordo com a polícia norte-irlandesa, foi um ataque contra as forças da autoridade.

“Apesar de a investigação ainda a estar numa fase muito inicial, creio que foi uma tentativa deliberada de atrair colegas da polícia e da brigada de minas e armadilhas para aquela zona para os matar”, disse num comunicado citado pela Reuters o vice-chefe da polícia da Irlanda do Norte, Stephen Martin.

A explosão ocorreu precisamente quando os polícias se encontravam no local, em Fermanagh, a investigar uma denúncia relativa a um engenho explosivo deixado na zona.