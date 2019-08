Rebentamento de conduta de gás em Mortágua obrigou à retirada de 100 pessoas

O rebentamento de uma conduta de gás na Vidraria de Mortágua, uma empresa no distrito de Viseu, obrigou na manhã desta segunda-feira à retirada de cerca de 100 pessoas (na maioria funcionários daquela unidade) do local do acidente. Não há feridos e o acidente “não provocou chamas”, confirmou o PÚBLICO junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Num primeiro momento, e por uma “questão de precaução”, foram evacuados os edifícios da Vidraria de Mortágua e um edifício contíguo, na zona industrial da vila, junto à Estrada Nacional 228.

Entretanto, com a normalização da situação, os “funcionários já regressaram ao trabalho”.