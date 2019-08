Mais árvores e menos estacionamento. O largo da Sé Velha de Coimbra vai a obras

Uma das vias mais percorridas a pé de Coimbra vai entrar em obras. A Câmara Municipal de Coimbra (CMC) aprovou o lançamento de um concurso para a requalificação de vários espaços do centro histórico da cidade, entre eles o largo da Sé Velha, as escadas e o largo do Quebra-Costas, que servem de via de ligação pedonal entre a Baixa e a Alta. A empreitada de 1,2 milhões de euros inclui também as escadas e o beco da Carqueja, numa intervenção que está integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Autarquia. Os trabalhos deverão demorar nove meses a ser concluídos e pretendem “dar mais protagonismo ao peão”, refere a autarquia na informação enviada aos jornalistas. A proposta de lançamento de concurso aprovada por unanimidade em reunião de executivo municipal, nesta segunda-feira.

O presidente da CMC, Manuel Machado, diz que haverá uma “redução significativa” do estacionamento no largo da Sé Velha, mas não especificou quanto. Actualmente, e apesar da instalação de pilaretes em volta da igreja românica classificada como monumento nacional, continuam a verificar-se situações de estacionamento abusivo. No entanto, Machado dá como exemplo o largo de São Salvador, recentemente requalificado, onde a sinalização “não está a ser cumprida”. A Polícia Municipal será chamada a intensificar a fiscalização na zona, referiu o autarca, apesar de reconhecer que os lugares para estacionar escasseiam. O mesmo deverá acontecer como o largo da Sé Velha, quando a empreitada estiver concluída.

Para além da redução do estacionamento, as alterações ao largo passam também pela plantação de árvores e trabalhos de repavimentação. A topografia da maior parte do espaço será mantida, acrescenta a autarquia. Relativamente à intervenção na rua e largo do Quebra Costas, os trabalhos centram-se na repavimentação com “materiais de maior resistência e atrito”, naquela que é uma das vias mais utilizadas para fazer o percurso entre o Arco de Almedina, na Baixa, e a Alta Universitária. Este é mais um lote de vias que a CMC tem vindo a requalificar na Alta da cidade, como as ruas da Ilha, Guilherme Moreira, José Falcão, Travessa da Trindade e Beco da Pedreira, bem como o Largo Hilário e o Largo de S. Salvador.

Duração das obras preocupa

Em resposta a questões levantadas pela oposição, o presidente da CMC, Manuel Machado, falou na possibilidade de a empreitada esbarrar em “surpresas” arqueológicas. Apesar de garantir o acompanhamento de “equipas especializadas”, o autarca refere que “é provável que isso venha a acontecer”, uma vez que intervenção tem como alvo uma zona histórica. “Várias vezes esteve para ser lançada uma intervenção global nesta zona da cidade”, explicou. Mas esta intenção nunca foi levada a cabo dada a “avaliação de risco”.

Uma das questões que preocupa a oposição é a duração da intervenção numa zona tão movimentada. A vereadora Ana Bastos, do movimento Somos Coimbra, receia as “perturbações muito graves na área do turismo” que um prazo de execução de 270 dias possa causar, mas aponta igualmente para a necessidade de salvaguardar a “circulação de pessoas idosas que residem na zona”. A realização das serenatas das festas académicas de Coimbra, que costumam ter lugar no largo da Sé Velha, também preocupa Ana Bastos, que sugeriu que a duração dos trabalhos fosse reduzida, mesmo que, para isso, o preço-base do concurso tivesse que ser aumentado. A vereadora do PSD, Ana Paula Quelhas, questionou Manuel Machado se a circulação de residentes estava acautelada.

O presidente da CMC garantiu que, tratando-se de “espaços especialmente sensíveis”, a autarquia dialogou com os moradores para preparar a intervenção. Sobre a serenata da Queima das Fitas, Machado diz que poderá continuar no mesmo lugar durante as obras, “desde que haja condições de segurança”.

“Sem alternativa”, câmara vai mesmo lançar novo concurso para muros do Mondego Foto A solução para os muros do Mondego estava dependente do desfecho do processo de insolvência da empresa construtora, a Opway. A intervenção de 7,1 milhões de euros para estabilizar e requalificar parte da margem direita do rio começou em Outubro de 2018, mas estava parada e o estaleiro de obra abandonado. Entretanto, a Opway foi declarada insolvente em Abril, mas nova decisão do Tribunal do Comércio de Lisboa revertia a decisão já em Julho, após recurso. O impasse levou Manuel Machado, que já tinha anunciado o lançamento de novo concurso para a conclusão dos trabalhos, a ser mais cauteloso. Já em Agosto, nova decisão judicial decretou novamente a insolvência da Opway, permitindo pôr termo à incerteza sobre os trabalhos entre a ponte de Santa Clara e o açude-ponte. Como consequência, o executivo da autarquia de Coimbra votou por unanimidade a tomada de posse administrativa da obra e resolução do contrato por incumprimento da construtora e pela “não apresentação de propostas de solução”. A câmara foi deixada “sem alternativa” perante o que Machado considera terem sido “manobras dilatórias” por parte da empresa, não tendo esta apresentado justificações ou resultados. O estaleiro da obra, notou Machado, está totalmente abandonado. A prioridade agora, sublinhou o autarca, é “fazer a instrução de um novo caderno de encargos”, tendo em vista o lançamento de um novo concurso público. O processo regressa assim ao início e a preocupação é não perder os fundos comunitários. A avenida Cidade Aeminium, entre a Estação Nova e o açude-ponte, vai continuar encerrada à circulação. As vereadoras Ana Bastos e Madalena Abreu ainda questionaram o presidente sobre a possibilidade de abrir a avenida à beira-rio apenas à circulação pedonal, mas Machado garante que, por razões de segurança, a via só poderá voltar a ser utilizada com a intervenção concluída.